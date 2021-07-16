La madre de Ana de la Reguera fue hospitalizada de emergencia. La progenitora de la bella actriz tiene problemas con su presión arterial.

Nena de la Reguera informó que estuvo en un nosocomio, a través de su cuenta de Instagram, donde puso a sus seguidores al tanto de su salud de manera puntual: “Ayer fui a dar al hospital”,

“La presión hasta arriba, con razón no me sentía bien”, puso como pie de foto la mamá de Ana de la Refuera, junto a una foto en bata y tendida en una cama del hospital al que acudió.

Me sentía como un globo demasiado inflado a punto de explotar, como una llanta que se pasa de aire a punto de reventar

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Nena de la Reguera tenía la presión elevada

Nena de la Reguera tenía la presión elevada (120/222), además sintió el pecho oprimido, oídos sordos y dolor de cabeza, pero ya tiene tiempo que padece este problema de salud.

No me cambiaron las medicinas, me hicieron análisis y me mandaron a estar quieta, y a estar tranquila

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