El rubber base es una técnica en el manicure que hace que tus uñas no luzcan quebradizas y extiendan su durabilidad hasta por 3 semanas, aunque hay casos en el que el tiempo estimado es de un mes, siempre y cuando sean cuidadas. Conoce estos 5 diseños en cuadradas acrílicas que van con todo tipo de piel.

De acuerdo con un artículo de Vogue, el rubber es una base en gel muy densa, lo que favorece al manicure para que las uñas no se rompan y lo mejor de todo es que este producto se puede retocar sin la necesidad de retirarlo al 100%. Estos son los 7 modelos de efecto de ojo de gato que quedan hermosas en diferentes colores .

Actualmente, se pueden encontrar varios tonos para el rubber base, que van desde el nude, blancos lechosos o transparentes, aunque después de aplicar este producto puedes adherir el color de tu elección en modelos como almendradas o cuadradas.

39 diseños de uñas que puedes usar en rubber y se verán elegantes: en cuadradas o almendradas|Pinterest

