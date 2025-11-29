Influencer exhibe polémicos mensajes de Pepe Aguilar y le responde

Para nadie es una sorpresa que desde hace varios meses, Ángela Aguilar ha estado en el centro de la polémica por todos los comentarios que han causado sus actuaciones sobre el escenario, aunque su forma de vestir también ha sido otro motivo para que las críticas sobre la hija de Pepe Aguilar se hagan presentes.

Por ese motivo, Pepe Aguilar ha tenido que salir en defensa de su hija en más de una ocasión, aunque no siempre las cosas salen de la mejor forma. Recientemente, le mandó un polémico mensaje al famoso tiktoker, ‘Zorrito youtubero’, momento que se está volviendo tendencia en las redes sociales.

¿Qué mensaje le mandó Pepe Aguilar al tiktoker?

En el video que subió el influencer en su perfil de TikTok, se le puede ver leyendo un mensaje que le habría enviado el cantante, donde se le puede escuchar bastante molesto con el joven.

Una cosa son tus publicaciones sobre nuestra vida pública y otra las pende… que subiste sobre la mujer que me dio la vida, que nunca se metió con nadie y que ni siquiera está ya en este mundo. Eres un bastardo por meterte con lo más sagrado que un hombre puede tener. También te parió una mujer, tu madre. Lo tuyo es odio puro, hacía nosotros. ¿Qué te hemos hecho? ¿Qué quieres?

Luego de leer el fuerte mensaje del cantante, el influencer le contestó de una forma bastante polémica que ha generado mucha controversia.

Mira don Pepe, cálmese , tranquilízate y respira profundo. Baje el hacha, porque yo en ningún momento desacredite la carrera de su señora madre, Flor Silvestre, al contrario, simplemente dije la verdad

Sin embargo, afirmó que Flor Silvestre nunca le abrió la puerta a nadie en el mundo del regional mexicano, afirmando que ese título es de otras mujeres, las cuales tuvieron un talento más grande que la madre del cantante.

