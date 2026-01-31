Ángela Aguilar fue acusada de copiarle el look a la violinista de Nodal; así fue el momento

Ángela Aguilar vuelve a estar en el ojo de la polémica tras su presencia en la Feria de León. Lo que ocurrió es que la cantante de 22 años decidió utilizar un look totalmente negro por lo que los internautas no se lo perdonaron y la compararon con la violinista de Christian Nodal.

La joven había ido hasta Guanajuato para acompañar a su esposo quien brindó un nuevo show en el marco de su gira “Pal Cora Tour”. El concierto se volvió tendencia en redes sociales porque el intérprete tuvo su reencuentro con la violinista, tras los rumores de amorío. Además, había circulado la información de que la música había sido despedida por pedido de Aguilar .

¿Ángela Aguilar le copió el estilo a Esmeralda Camacho?

Sin dudas todas las miradas estuvieron puestas en el reencuentro de Christian Nodal y Esmeralda Camacho. Sin embargo, Ángela Aguilar no pasó desapercibida ya que estuvo en la primera fila desde donde entonó las canciones de su marido.

La hija de Pepe Aguilar lució un corsé negro elaborado con encaje, por loque apostó por las transparencias. Combinó la prenda con un pantalón negro que llega a la cintura y tiene pata de elefante. Sus accesorios, fueron un choker negro con dije de cruz y un bolsa negra de hombro.

Así lucía Ángela.|Facebook

Inmediatamente los internautas recordaron que Esmeralda Camacho utilizó un look negro similar, lo que incluso publicó en su momento en su cuenta en Instagram. La violinista había utilizado un corsé peplum negro que cuenta con varillas y transparencias. También usó guantes negros y mallón negro, así como gafas.

Los comentarios de los usuarios decían; “Ojalá que ahora se enfoque en Esmeralda para que ya suelte aCazzu”;“Tiene que enseñar para llamar la atención, así como dicen de Cazzu”; “La Ángela se seguirá vistiendo igual que las morras a las que les eche el ojo el Nodal”; entre otros.