Ángela Aguilar protagoniza nuevo escándalo en redes

Ángela Aguilar se ha vuelto a poner en el ojo del huracán por una nueva polémica; sin embargo, no es la única, ya que otros miembros de la Familia Aguilar estuvieron involucrados tras la filtración de un video en redes sociales en donde se aprecia que tuvieron un altercado con un mesero.

Pepe Aguilar, su esposa Aneliz y sus hijos Leonardo, Aneliz y Ángela Aguilar se han visto involucrados en un nuevo escándalo, algo que ya se ha vuelto bastante común para la llamada ‘Princesa del Regional Mexicano’, quien ha caído de la gracias de muchos de sus fans mexicanos tras asegurar que es 25% argentina.

¿Qué hizo la familia Aguilar? En redes sociales se difundió un video que involucra a los integrantes de la Familia Aguilar en una nueva polémica. El hecho no pasó desapercibido y generó un sinfín de comentarios en redes sociales.

En las imágenes que se volvieron virales se ve a Pepe Aguilar y a su familia disfrutando de una rica comida en un restaurante. Hasta ahí todo marchaba en orden; sin embargo, las cosas se salieron de control cuando el mesero se acercó para grabarlos y exhibirlos por dejar poca propina.

Resulta ser que la Ángela Aguilar y su familia, fueron exhibidos por dejarle 20 dólares de propina al mesero que los atendió. En el video se puede ver a Aneliz, esposa de Pepe Aguilar, hacer caras en señal de desaprobación justo cuando llega el mesero.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse, los internautas no pasaron por alto el hecho y aseguraron que el mesero hizo mal en grabarlos, otros llamaron coda a la Familia Aguilar, de igual forma, hubo quienes aseguraron que la propina no es obligatoria.

“Deberían sancionar al mesero”, “La propina no es obligatoria”, “La propina se deja por agradecimiento”, “Esos meseros cada vez más hambreados (no digo todos, solo los que exigen grandes cantidades de propina)”, “¿Quieren dinero? Exíjanle a su patrón no a los clientes”, “Yo pregunto, los meseros trabajan en los restaurantes sin sueldo? Por qué siempre es el dilema de las propinas, la propina es algo moral, no debe ser obligatorio ya que ellos están percibiendo un sueldo, que estamos de acuerdo es mínimo, pero si quieren ganar más que se busquen otro trabajo”, fueron algunos de los comentarios.