Ángela Aguilar le copia otra vez a Cazzu; esto hizo la mexicana

En las redes sociales también es común regresar varios meses para generar virales acerca de las grandes figuras de la farándula nacional e internacional. En este caso, Ángela Aguilar está siendo cuestionada y atacada por portar un accesorio que la madre de Inti utilizó en el pasado también. Esto es lo que las redes redescubrieron y el trasfondo de ello.

¿Por qué dicen que Ángela Aguilar le copió nuevamente a Cazzu?

Una dinámica que los haters de Ángela han tomado durante todo el proceso posterior a lo ocurrido en el triángulo amoroso de la cantante, Nodal y Cazzu… es indicar que la mexicana le copia look o dinámicas a la artista argentina. En este caso, todo el revuelo de los ataques de horas recientes recayeron en un anillo que ambas utilizaron en el pasado.

Según las recopilaciones hechas por algunos usuarios de la red, Ángela utilizó un anillo plateado con forma de corazón en una reunión familiar que data de abril del 2025 y el mismo accesorio - o similar - en su presentación donde cantó en inglés en los Latin Grammys.

Supuestamente la mexicana copió el estilo de Cazzu, quien en el 2023 utilizó un anillo idéntico cuando grabó su canción (Tú y Tú) con Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan en aquel año. En aquellas grabaciones Nodal y la sudamericana estaban juntos y fueron los tiempos donde anunciaron que serían papás.

¿Por qué fue tendencia Ángela Aguilar en los últimos días?

La pregunta no es si la cantante es tendencia, sino por qué es mencionada de manera masiva en los espacios digitales. Además de esta controversia con el anillo, Ángela causó furor por unas imágenes que compartió en su Instagram. Allí incluso su esposo reaccionó, lo cual muchos indican como trascendental, porque se le ha montado la figura de seco con su pareja.

Como de costumbre, muchos la criticaron, sin embargo otros elogiaron esas imágenes donde luce un vestido rojo. Parece que esto fue la escapada que ella y El Forajido concretaron a Puerto Vallarta en el fin de semana de los festejos de cumpleaños del sonorense.