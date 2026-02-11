Ángela Aguilar responde a las críticas con un versículo bíblico: “La vida puede sentirse injusta”

Los últimos años han sido un torbellino de emociones para Ángela Aguilar, pues empezó una relación con Christian Nodal en junio del 2024 y poco tiempo después anunciaron su boda; sin embargo, la cantante ha sido blanco de críticas para los internautas de redes sociales, quienes han usado las plataformas para dejar comentarios por ser supuestamente la tercera en discordia entre Nodal y Cazzu.

Ángela Aguilar ha salido a defenderse en varias ocasiones, pero esta vez usó un versículo de la biblia para desahogarse y sobre todo para dirigirse a aquellos que la han juzgado.

Ángela Aguilar se siente injustamente juzgada

La intérprete de "La llorona", compartió por medio de su canal de difusión de WhatsApp un mensaje en el que decidió expresarse de forma natural y con confianza.

"Angelitos, espero que su semana haya empezado bonita y en paz. Hoy en mi lectura me encontré con un versículo que me hizo reflexionar mucho: “¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?”".

También escribió que a veces la vida puede sentirse un poco injusta, haciendo énfasis a las veces que ella ha sido blanco de críticas, pues también reveló que ella ha sentido los señalamientos en carne propia.

"Recuerdo que la verdad, la coherencia y el corazón con el que vivimos siempre hablan más fuerte que cualquier juicio".

Fue parte del mensaje de Ángela, donde se refiere a que ella tiene y conoce su propia verdad.

|Crédito: Canal de disfusión de WhastApp | Ángela Aguilar

¿Cuándo se van a casar Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Hasta el momento los cantantes de regional mexicano no han concretado una fecha para su boda religiosa; sin embargo, se especula que el evento podría ser en mayo de este año y se realizará probablemente en Zacatecas.

Recordemos que la pareja ya se unió por matrimonio civil el 24 de julio de 2024, a tan solo unas semanas de haber hecho pública su relación.