Aseguran que Ángela Aguilar está gastando el dinero de Nodal para su casa en Zacatecas

El ojo público siempre está al pendiente de lo que hace el matrimonio más polémico de la farándula mexicana y encontraron algo bastante particular. Tras filtrarse imágenes de la fiesta ocurrida por los 27 años de Christian Nodal, salió al tema el caso de las distintas casas/ranchos de la familia. Y se asegura que Ángela Aguilar estaría aprovechando cada peso de su esposo para armarse su propia mansión.

La hermana de Yeison Jiménez rompe el silencio sobre los rumores de la viuda de Yeison y de su funeral

¿Ángela Aguilar se está acabando el dinero de su esposo?

Tras la llegada de El Forajido a la familia Aguilar, se ha trabajado mucho (en los medios) el caso de los ranchos y viviendas donde regularmente los integrantes de la dinastía pasan sus ratos de reposo de sus distintas actividades profesionales. Por eso, se destacó que en la fiesta de Christian se utilizó un espacio que hace años no usaban tanto.

Pero además de eso, Javier Ceriani argumentó que en estos momentos donde se estarían armando de su fuerte Christian y Ángela. Hace años la cantante se habría comprado una propiedad que abandonó hasta que se casó con el sonorense. Y justo ahora allí es donde se está invirtiendo una fuerte cantidad de dinero.

Aunque se sabe que la cantante no tenía la intención de vivir como lo hacía su familia (también tiene un departamento en los Estados Unidos), se indica que están invirtiendo una fuerte cantidad en la remodelación del sitio. Y las fuentes aseguran que es con el dinero de su esposo, pues el terreno lo compró Ángela.

¿Es cierto que Ángela Aguilar está alejada de la familia de su esposo?

De manera recurrente se argumenta que la familia del cantante está totalmente alejada de su hijo y su esposa. Aunque no se ha confirmado nada, se indica que los papás de Christian no comparten la manera en la que el músico ha llevado el tema de Inti y Cazzu. Además, se indica que El Forajido estaría aportando una cantidad enorme de dinero a distintos temas dentro de los negocios de los Aguilar. Y eso se junta con el hecho de que los familiares de Nodal básicamente desaparecieron del ojo público en meses recientes.