Ángela Aguilar lanza indirecta a Cazzu; así luce la casa que tiene con Nodal

El 2026 se vislumbra como un año en el que las polémicas que giran en torno a la Dinastía Aguilar no cesarán. Un ejemplo de lo anterior es lo ocurrido recientemente con Ángela Aguilar, cantante de regional mexicano que compartió fotos del hogar que tiene con su esposo, Christian Nodal.

Lo anterior no sugiere, en esencia, una dosis de polémica para sus seguidores; sin embargo, esta situación se da precisamente después de que Cazzu, ex de Nodal y madre de su pequeña hija Inti, compartiera detalles del nuevo hogar que tiene. Por tal motivo, es preciso que conozcas más respecto a este hecho.

¿Cómo es la casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Con apenas 22 años de edad, Ángela Aguilar se ha envuelto en distintas polémicas y una de las más recientes fueron las fotos que compartió de la casa que tiene con Christian Nodal, imágenes que llegan tan solo días después de que la argentina Cazzu revelara que ya tiene una nueva casa en compañía de la pequeña Inti.

🏡✨ Un video mostró por primera vez el interior de la lujosa casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal en Texas, decorada con elegancia navideña y detalles que dejaron impresionados a sus seguidores en redes. 🎄🤍 pic.twitter.com/G7OrfUduBv — La Mejor Veracruz 100.5 FM (@LaMejorVeracruz) December 22, 2025

Cabe mencionar que la tensión entre Ángela Aguilar y Cazzu se ha mantenido desde hace más de un año luego de que la argentina tuviera una relación amorosa con Christian Nodal, quien hoy en día es esposo de la hija de Pepe Aguilar. Ante esto, el Forajido ha intentado mantenerse al margen de esta situación.

Es así como, a través de una historia de Instagram, Ángela Aguilar publicó una foto de su hogar que acompañó con un corazón blanco. Por tal motivo, los comentarios a favor y en contra de esta imagen no tardaron en llegar, sobre todo, por la cercanía con la noticia de la trapera sudamericana.

¿Cazzu y Ángela Aguilar se han lanzado declaraciones en estos años?

Más allá de las constantes indirectas que tanto la mexicana como la argentina han lanzado a través de los medios en el pasado reciente, la realidad es que ninguna ha dicho palabras negativas directamente sobre la otra persona, esto pese a que tienen algo bastante importante en común, lo cual es el propio Christian Nodal.