¿Cuál es la relación entre Ángela Aguilar y Sabrina Carpenter? Su look es idéntico

El pasado 29 de diciembre la cantante mexicana, Ángela Aguilar, se presentó en un especial llamado A Grammy Celebration of Latin Music, mismo que premia a la comunidad latina dentro del apartado de la música. Aquí, la mujer de 22 años sorprendió a propios y extraños no solo por su voz, sino también por su look.

A lo largo de los últimos años, Ángela Aguilar se ha destacado por la cantidad de looks y peinados que ha presumido al público. Sin embargo, en esta ocasión la esposa de Christian Nodal se volvió tendencia por el enorme parecido que su look tuvo con Sabrina Carpenter, reconocida cantante estadounidense.

¿Ángela Aguilar copió el look de Sabrina Carpenter?

Ángela Aguilar lució un vestido azul fuerte, ajustado y largo mediante aberturas y brillos, así como un peinado wet look y cejas afinadas que hicieron que luciera radiante y espectacular. Del mismo modo, su tenue voz cautivó a más de un seguidor, logrando consolidarse en este evento.

Te puede interesar: ¿Cómo reaccionó Pepe Aguilar al escándalo de su hija, Ángela?

En un principio, algunos seguidores en redes aseguraron que su atuendo lucía ciertas semejanzas al que Cazzu usó durante la promoción de su canción “Con otra”; sin embargo, fue la misma Ángela Aguilar quien aseguró que este proceso tuvo relación con Sabrina Carpenter, compositora y cantante nacida en Estados Unidos.

Y es que, de acuerdo con sus palabras, existe cierta similitud con Sabrina Carpenter respecto al origen y la inspiración que la mexicana ruvo en sus vestidos, pues el modelo que utilizó es muy parecido al que la norteamericana usó el pasado 7 de octubre del 2025 en el Grand Ole Opry, pues este era negro con transparencias y pedrería de color plateada.

¿Cómo va el matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Después de que en los últimos meses Ángela Aguilar y Christian Nodal estuvieran involucrados en muchos problemas relacionados al dinero y cuestiones de infidelidad, todo parece indicar que ahora mismo los cantantes mexicanos están disfrutando de una linda etapa juntos y en compañía de sus seguidores.