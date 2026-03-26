Ángela Aguilar desata sospechas al ocultar su rostro: ¿Se operó la nariz?

En las últimas horas el nombre de Ángela Aguilar se ha viralizado luego de que fans y seguidores se cuestionarán sobre si la cantante de regional mexicano ha atravesado por un procedimiento estético en el rostro, ya que últimamente Aguilar no comparte fotografías que muestren por completo su cara, justo estas sospechas se levantaron el día de hoy, jueves 26 de marzo 2026, cuando compartió una imagen donde se cubre el rosto, después subió un video se su rutina de ejercicio, sin embargo su rostro se ve de lejos y solo unos segundos.

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A través del canal de difusión de WhatstApp, red social donde la intérprete de "La llorona" se mantiene más activa, es donde sus seguidores se percataron que en los últimos días Ángela ha compartido videos y fotografías de su día a día, como la convivencia y relación que tiene con su esposo Christian Nodal, sus rutinas de ejercicio o simplemente selfies, sin embargo, todos estos materiales tienen en común que la cantante no muestra su cara descubierta, ya que, en ocasiones la cubre con su celular, su mano o se graba solo mostrando los ojos o la boca.

Ante esta ola de dudas se ha comenzado a especular sobre si la hija de Pepe Aguilar estaría evitando ser vista aparentemente con un nuevo arreglito estético al que se haya atravesado recientemente, ya que no es sorpresa que en los últimos meses ha mostrado una figura más estilizada gracias al ejercicio o ha aparecido con cambios repentinos de look en su cabellera.

¿Cuáles han sido las supuestas cirugías estéticas que se ha hecho Ángela Aguilar?

Aunque la cantante no ha confirmado haberse sometido a un procedimiento estético recientemente, especialistas y seguidores han señalado que previo a darse a conocer su relación con el cantante sonorense su rostro comenzó a cambiar repentinamente ya que empezó a lucir más definido, especialmente en zonas como la nariz, pómulos y mandíbula, algunos indican que puede ser por el maquillaje otros debaten que realmente sí pasó por el bisturí.

Otro aspecto que ha llamado la atención es su figura, como mencionamos anteriormente, ya se nota más estilizada y sus curvas son más definidas durante apariciones públicas y en las fotografías que comparte en su canal de difusión. Esto podría deberse a rutinas de ejercicio, alimentación balanceada o cambios naturales con la edad, pues recordemos que actualmente tiene 22 años.

Las transformación de Ángela también se refleja en su estilo de moda, optando por atuendos más arriesgados en su vida casual diaria, sin dejar a un lado la esencia mexicana en los escenarios.