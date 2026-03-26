Karol Sevilla reta a Ángela Aguilar a SUBIRSE AL RING para pelear, y la cantante YA RESPONDIÓ

Ha pasado cerca de un año desde que Karol Sevilla se viralizó fuertemente por hacer comentarios con humor sobre Ángela Aguilar y arremedar uno de sus momentos más famosos. Ahora, la protagonista de "Soy Luna" retó indirectamente a la cantante de regional mexicano para subirse a un ring a pelear, y ella ya respondió.

Karol Sevilla reta a Ángela Aguilar a subirse a un ring para pelear

Una página de fans de Ángela Aguilar, llamada Angelitxs Nation, publicó recientemente un video recopilatorio de los comentarios que Karol Sevilla ha hecho sobre la intérprete de "Nadie se va como llegó". "No está bien que te sumes al 'hate' hacia alguien más", dice la descripción del video.

Hacia el final del video se muestra lo que sería un fragmento de audio proveniente del canal de difusión de Instagram de Karol Sevilla, donde reta indirectamente a Ángela Aguilar a participar en un combate al estilo de Ring Royale. "Díganle a Ángela Aguilar que nos agarremos a ch$%#zos", habría dicho la actriz de "Mentiras" para sus fans.

Para sorpresa de todos, la misma Ángela Aguilar respondió en los comentarios del video, y escribió: "Dios la bendiga y le dé paz". En un comentario separado simplemente escribió: "uy".

Al parecer, el audio de Karol sería real, pues ella también ya comentó en un video del creador de contenido Pablo Chagra donde se cuenta esta nueva polémica. "Mira, yo solo te deseo que Dios te bendiga y te dé paz", escribió Karol de manera sarcástica, sin desmentir que haya retado a Ángela.

En la publicación que comentó Ángela Aguilar también se muestra el fragmento de una transmisión en vivo donde Karol dice "¡amor!", imitando a la cantante de regional mexicano; en otros clips, se le ve en un encuentro con prensa diciendo "Angelita, mejor ya cállate" y respondiendo "mejor miéntame la madre" a una seguidora que la comparó con Ángela.

El video de Angelitxs Nations se publicó para hacer un contraste entre estos momentos de Karol Sevilla y otro clip en el que habla sobre el 'hate' en redes sociales. "Las mujeres somos las primeras en juzgarnos y en criticarnos", decía Karol.