Ángela Aguilar ¿anuncia su retiro de la música?, lanza polémico mensaje

En plena gira por los Estados Unidos, Ángela Aguilar fue cuestionada sobre su vida fuera de la música y ahí indicó que no vería mal incursionar en el mundo de la actuación. Ante eso, muchos se preocuparon al entender eso como un posible cierre de ciclo en la vida como cantante. Sin embargo, estas fueron las palabras exactas de la joven de 22 años.

¿Ángela Aguilar sueña con estrenarse como actriz?

En una entrevista que la intérprete mexicana dio para Los Angeles Times, la charla se metió a terrenos que hablaban de la manera de cantar por parte de los artistas… y por supuesto de sus formas. Y es que la hija de Pepe Aguilar se hizo cargo de prácticamente todo en su último disco y en sus conciertos también decide cada paso en sus interpretaciones.

Por ello, hablando de su concierto en la cuna de la actuación, indicó que le gustaría incursionar en el mundo de la actuación. Al final del día, ella concluye que al momento de cantar, se deben sentir las canciones y transmitirle eso a la gente.

"Me encantaría… aunque yo no sé cómo le hacen los actores o sea para poder meterse en esos papeles se me hace impresionante. Siento que quizá las interpretaciones de las canciones son como un poco como actuar, porque tú tienes que sentir lo que estás cantando, pero siento que sí es un mundo que me encantaría explorar".

¿Ángela Aguilar estaría dispuesta a dejar la música por la actuación?

Ese es un tema que realmente no se tocó a lo largo de la mencionada charla, pero lo que dejó en claro es que no le teme a enfrentarse a algo así, por lo que no cierra la puerta para el futuro. Además, indicó que le gusta el drama, por lo que sería algo que le beneficie… esto en modo de broma. "Dramática si soy, entonces quizás quizás por ahí se puede hacer algo".

♬ original sound - Latimesespanol @latimesespanol Ángela Aguilar y su “Libre Corazón Tour” llegaron al Paseo de La Fama de Hollywood, aquí les dejamos un fragmento de la entrevista exclusiva para Los Angeles Times en Español momentos antes de subir al escenario. #angelaaguilar

Obviamente estas palabras trajeron reacciones diversas, con algunos que la apoyaban y otros que utilizaron el pretexto para lanzar su hate de la semana. Ante eso, esta charla la concretó en los instantes previos a subirse para cantar el pasado 4 de diciembre en Los Ángeles.