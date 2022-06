Pepe Aguilar le llama la atención a Ángela Aguilar por su escote.

Como parte de un reconocimiento a Pepe Aguilar en Zacatecas, el cantante invitó a su hija Ángela Aguilar a cantar el tema Tu sangre en mi cuerpo, aunque antes de iniciar la canción y fiel a su estilo, le llamó la atención a la joven cantante por el escote que llevaba.

“Está muy premiada que salga a desquitar. A ver Ángela... vente... tengo tres cosas que decirte: muchas felicidades, ¿nos echamos una canción? y ¿por qué está tan escotado ese mugrero que traes? Perdón... decimos lo que sentimos, entonces vamos a decirlo con una canción”, dijo Pepe Aguilar arriba del escenario.

¿Qué canciones canta Ángela Aguilar? Ángela Aguilar es conocida por interpretar temas como Ahí dónde me ven, En realidad, Dime cómo quieres, Ella qué te dio y más.

Ángela Aguilar recibe importante reconocimiento

Además de nombrarlos zacatecanos distinguidos, Ángela Aguilar encabezará la campaña Zacatecas Querido para dar a conocer las bondades de la tierra de sus ancestros.

“Qué honor, la verdad para mí esto es un gran orgullo. Yo creo que compruebo, que no importa dónde naces, sino importa de dónde es tu corazón”, dijo la joven.

Por su parte, el intérprete de Directo al Corazón se dijo orgulloso de sus raíces.

“Me tocó la suerte de nacer en un seno familiar muy mexicano, me tocó la suerte de crecer en uno de los estados más mexicanos: Zacatecas. Yo creo que de no haber sido así, no tendría ni la mitad de los valores que tengo ahora, que aprendí jugando de chiquillo”, expresó.

Para engalanar la ocasión, Pepe presentó el tema Zacatecas Querido, escrito en la tierra que vio nacer a su padre, Don Antonio Aguilar.

Por su parte, Ángela Aguilar subió al escenario con un vaporoso vestido y se le vio radiante tras su polémica con el compositor, Gussy Lau.

En su momento, la hija de Pepe Aguilar se vio envuelta en un sonado escándalo, pues Gussy Lau publicó fotografías besando a Ángela sin su consentimiento.

