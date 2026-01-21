¿Ángela Aguilar le reclamó a la ex de Nodal por compartir fotos de su romance? Revelan la verdad

No olvidemos que recientemente en redes sociales se hizo viral el trend del ‘2016’, donde varios usuarios subieron fotos de esa época. No olvidemos que la ex de Nodal , Lisa Fernanda Macías, empezó a compartir fotos de su romance con él.

Ante los hechos, muchos usuarios se han preguntado si Ángela Aguilar, debido a lo viral de las imágenes, le ha reclamado a Lisa. La joven, tras hacerse tendencia, rompe el silencio al respecto. Te contamos qué fue lo que comentó.

¿Quién es la expareja de Nodal?

Hasta el momento, se sabe que Lisa Fernanda Macías es una joven de 25 años, quien es la ex de Nodal; posiblemente se trate de su primer amor, puesto que al compartir las fotos del romance con el cantante en el 2016, podemos ver que ambos llevan uniforme, posiblemente estaban en la preparatoria durante ese año.

Desde entonces se ha vuelto muy popular en redes. Recientemente, un joven usuario en sus redes sociales le preguntó si Ángela Aguilar ya le había dicho o reclamado algo al respecto; incluso se le cuestionó si no tenía temor de ser contactada para eliminar las imágenes.

La joven no se quedó callada, relató que hasta el momento no ha recibido ningún comentario al respecto, se defendió al mencionar que al compartir las fotos no está interfiriendo en su relación, puesto que fue algo que también fue parte de su vida y ya tiene mucho tiempo de eso.

¿Por qué borró las fotos?

Por otro lado, hubo alguien que le preguntó por qué había borrado las fotos de su romance en el 2016, situación que generó muchas dudas al respecto, ya que supuestamente se podría pensar que había intervenido Ángela Aguilar, pero no fue así.

La ex de Nodal detalló que la publicación la subió en ‘historias’ de Instagram, por lo que después de 24 horas se eliminaron automáticamente, función que ocurre en todas las cuentas. Además, ella detalló que nunca imaginó que el impacto fuera tan grande, por lo que fue inesperado ver que las fotos llegaban a medios de comunicación.