Ángela Aguilar habría revelado detalles polémicos sobre su “primera vez” con Nodal

La pareja más controversial de los años recientes en la farándula mexicana siempre deja detalles respecto de diferentes circunstancias. Ya sea por lo que algunos comentaron acerca de ellos o por acciones o palabras suyas… de las pocas que dejan ante los medios de comunicación. En este caso se hizo bastante eco de una peculiar declaración que se le atribuye a Ángela Aguilar.

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¿Ángela Aguilar tuvo su “primera vez” con Christian Nodal?

Tras su casamiento, la pareja se mantuvo muy alejada de los medios de comunicación tras concretar una de las parejas más mencionadas y odiadas de las redes sociales. Pero ahora que poco a poco se liberan de todo el odio que les cayó, les han pescado algunas declaraciones que de cierta forma les compromete siempre… por la atención que recae en ellos.

En este caso, una página de ‘X’ enfocada en los espectáculos compartió una frase que supuestamente dijo Ángela Aguilar, lo que generó bastante interacción de dicho tuit. Según el espacio informativo @LaPortadaAI1. La frase dicta: “Angela Aguilar confesó que la primera vez que estuvo con un hombre. Fue increíble y fue con mi esposo Nodal”.

El interés generado trajo consigo decenas de visualizaciones, logrando más de 160, 000 en la publicación original. En ese sentido existe una sospecha de que se trata de un comentario completamente al azar que buscó interacción en redes sociales, pues no hay rastro de que en alguna entrevista o video casero ella declarara algo así.

Angela Aguilar Confesó q la primera vez q estuvo con un hombre. Fue increible y fue con mi esposo Nodal. — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) April 8, 2026

¿Qué parejas tuvo Ángela Aguilar previo a casarse con Nodal?

La historia amorosa de Ángela ha tenido sus debidas polémicas, pues al ser hija de Pepe Aguilar, el medio ha estado encima de ella desde hace tiempo. En ese sentido, siempre trataron de cuidarla y mantener su información más íntima sin intervención de los medios. Pero sus relaciones pasadas (que supuestamente tuvo) causaron mucha atención de las personas relacionadas con el espectáculo.

En específico se habla de dos casos: