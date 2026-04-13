Ángela Aguilar y Christian Nodal frenan su boda religiosa en medio de críticas y lanza contundente mensaje contra los medios: “no pienso luchar en contra de esa ola”

De manera directa y contundente el cantante de regional mexicano Christian Nodal confirmó que la boda religiosa con Ángela Aguilar queda cancelada y no se realizará este mes de mayo 2026 como se tenía programada, ya que Zacatecas atraviesa por una fuerte crisis de inseguridad.

A través de una charla que tuvo en República Dominicana el sonorense dio detalles sobre su carrera profesional y su relación con Ángela Aguilar, donde destacó su amor por ella, sin embargo, por el momento su unión religiosa queda pausada, en sus propias palabras la intérprete de "Llorona" ha sido un ángel para él, ya que lo ha salvado en varios aspectos de su vida y la que le ha enseñado cómo es el amor.

Finalmente afirmó que pese a las pruebas que le ha dado la vida van a terminar juntos y ante las cámaras aseguró que hasta el momento no tiene una fecha especifica para realizar la unión, ya que esto dependerá hasta que calme la situación en el estado.

Es la única persona que no me ha pedido nada a cambio y me ha entregado todo y me ha ido muy mal y muy duro por entregarlo todo y está conmigo hasta la muerte. Yo creo que esta prueba que nos puso la vida y el destino y demás, está fuerte y es muy grande. Pero bendito Dios, vamos a terminar juntos.

¿Cómo ha sido la relación de Christian Nodal con los medios de comunicación?

Tras las recientes polémicas que ha atravesado el cantante con respecto a sus exparejas, demandas, nuevos lanzamientos de canciones y videos, Nodal habló con honestidad sobre la presión mediática, el juicio público y los medios de comunicación, y cómo ha aprendido a enfocarse en lo positivo, ya que actualmente la prensa solo buscan generar números hablando bien o mal.

En la actualidad siento que es muy fácil juzgar vidas, juzgar cuerpos, no digo que lo apruebo y este correcto, pero ya es una normalidad ¿sabes?, y no pienso luchar en contra de esa ola.

Sin embargo, Nodal también destacó la importancia de los medios de comunicación en su carrera y dejó claro que lejos de los señalamientos reconoce el valor de quienes lo han impulsado en la música: "Tengo buenas amistades con reporteros, conductores y productores… ellos son una parte importante fundamental para darme a conocer”, expresó el artista.

¿Que se sabía de la boda de Ángela Aguilar?

Como te lo comentamos anteriormente, la unión religiosa entre los artistas estaba prevista en celebrarse en mayo 2026 en Zacatecas donde se encuentra el rancho de la familia Aguilar, “El Soyate” y aparentemente sería uno de los eventos más esperados del espectáculo mexicano.