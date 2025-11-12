Así reaccionó Angélica María tras enterarse del divorcio de su hija Angélica Vale

El divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón se mantiene como uno de los temas de mayor debate en esta semana. Es que la noticia no solo sorprendió a sus seguidores sino que a la propia actriz que se enteró en la previa de su cumpleaños, motivo por el cual su madre, la cantante Angélica María, le dedicó un sentido mensaje.

Itati Cantoral relata cómo fue el divorcio de Eduardo Santamarina [VIDEO] Itati Cantoral confiesa que para ella fue un golpe muy duro su divorcio de Santamarina, pues apenas llevaban casados tres años y tenía a sus hijos muy pequeños.

Tras 14 años de matrimonio, el empresario Otto Padrón interpuso la demanda de divorcio por lo que dejó firme el final de la historia de amor con Angélica Vale. De todos modos, la propia actriz se encargó de confirmar que llevaban ocho años separados y dejó en claro que en este tiempo siempre buscaron el bienestar de sus hijos.

Un cumpleaños particular para Angélica Vale

Este martes, Angélica Vale celebró su cumpleaños número 50, en un marco muy particular por la mediatización de la noticia de su divorcio. Sin embargo, la actriz había aclarado el lunes que quería festejar como se merecía y luego brindaría las declaraciones pertinentes a este asunto de su vida privada.

La famosa compartió en sus redes sociales imágenes de las celebraciones que llevó a cabo, tanto en su trabajo como en el ámbito privado, en donde se la puede ver rodeada de amigos, compañeros y junto a su madre, Angélica María.

¿Qué dijo Angélica María tras enterarse del divorcio de su hija?

En este marco, el periodista Javier Ceriani compartió los mensajes que le hicieron llegar a Angélica Vale por su cumpleaños. Como era de esperarse, no podía faltar el de su madre por lo que Angélica María le dedicó sentidas palabras en este presente especial:

“A ti mi bebita hermosa y niña divina, mi orgullo, mi razón de vivir. A ti te deseo Angélica Vale toda la felicidad del mundo en tus 50 años. Sé que vas a ser muy feliz, primero porque comienzas una nueva etapa en tu vida maravillosa, y luego porque te mereces lo mejor del mundo por el gran ser humano que eres el ser. Te amo mi amor, felicidades”, sentenció Angélica María en un video que hoy recorre las redes sociales.