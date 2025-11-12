Angélica Vale besa a actor tras anunciar su divorcio; así fue el momento

Este martes 11 de noviembre, Angélica Vale celebró su cumpleaños número 50 que se ha visto enmarcado en una noticia que ha sorprendido a todos, su divorcio. Mientras poco a poco se van conociendo detalles sobre el pedido realizado por Otto Padrón, la actriz festejó su cumpleaños y sorprendió a sus seguidores al besar a un famoso actor.

Fue el domingo por la noche cuando se conoció la demanda interpuesta por Otto Padrón y desde entonces todas las miradas se dirigieron al matrimonio de 14 años de duración. Angélica Vale lo confirmó aunque prefirió no ahondar en las causas de esta decisión.

¿Por qué se divorcian Angélica Vale y Otto Padrón?

La notificación sobre el pedido de divorcio llegó a Otto Padrón un par de días antes de celebrar su cumpleaños, motivo por el cual la actriz se expresó en su programa de radio visiblemente angustiada. De todos modos, la famosa precisó que con su esposo llevaban ocho meses separados pero en una relación cuidada, por los hijos que comparten.

En cuanto a los motivos de esta decisión, algunos rumores señalan que habría existido una infidelidad por parte de Angélica Vale con un bailarín de teatro. Por otro lado, trascendidos afirman que Otto Padrón habría iniciado una relación sentimental por lo que necesita divorciarse legalmente. Los protagonistas aún no se han expresado sobre estos rumores, mientras que la actriz solo se limitó a afirmar que “nos olvidamos de regar la plantita”.

¿Angélica Vale besó a un actor?

En medio de la mediatización de su divorcio, Angélica Vale celebró este martes su cumpleaños y parte de los festejos se dieron en su programa de radio. En este marco, la actriz fue agasajada y recibió un regalo muy especial.

En un momento de la transmisión se pudo ver a Angélica Vale besando al actor George Clooney. Se trataba de una imagen de cartón del famoso actor que le hicieron llegar sus seguidores y sobre el que afirmó: “El mejor regalo de cumpleaños. Papacito. Mira nomás, miren qué cosa más hermosa. Este va a vivir en mi casa, así al lado de mí”. De esta manera, las redes sociales volvieron a movilizarse con este nuevo capítulo en la vida de quien pronto será la ex esposa de Otto Padrón.