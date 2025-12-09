Exhiben al ex de Angélica Vale por haber maltratado a su suegra y utilizado el dinero de la actriz para salir con mujeres

El divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón, sin dudas aún sigue causando mucho revuelo. Ahora hay un nuevo capítulo en la historia que involucra a la madre de la actriz y el dinero que gastaba Padrón.

Lo que ha surgido es que Angélica María, en el año 2016, tuvo que mudarse cerca de su hija porque tenía miedo que le ocurriera algo. Así es que una amiga de Otto Padrón lo desenmascaró y contó el infierno que vivió la actriz con él, según declaraciones que dio para la revista TV Notas.

¿Angélica Vale sufrió violencia con Otto Padrón ?

La amiga de Otto Padrón manifestó que,“De la violencia se sabe desde 2018. Ustedes lo publicaron y no mintieron al respecto. Los problemas maritales iniciaron desde antes de 2016.Él (Otto Padrón) se quedó sin trabajo en la empresa televisora y desde entonces se tiró a la hamaca y no aportaba nada, ni para la casa, ni para Angélica, ni para la familia”.

“Por la violencia que vivía su hija, Angélica María decidió mudarse en 2016 a unas cuantas cuadras de donde vivía Vale, para estar al pendiente de ella y de la familia. Muchas veces le pidió a su hija que se alejara de ese hombre, pero ella luchó incansablemente por su matrimonio”.

La actriz quería darles un hogar a sus hijos: “Angélica deseaba que sus pequeños crecieran con mamá y papá, e hizo todo lo posible por mantener el matrimonio”.

¿Otto Padrón maltrataba a Angélica María?

Otra cuestión que se conoció fue que Otto Padrón maltrataba a su suegra: “Hubo otros problemas graves. Mientras Angélica Vale trabajaba en giras artísticas, a Otto Padrón se le olvidaba hasta recoger del colegio a las criaturas. Era descuidado con la familia y llegó incluso a ser grosero con su suegra, Angélica María. Le contestaba mal y la ofendía. Le decía palabras altisonantes que Angélica María tuvo que aguantar, para no meterse en problemas con su propia hija. Otto era un pelado, un patán. Además de violento, agresivo y mantenido, también es alcohólico. ¡Toda una fichita! Y las amantes que él tenía las pagaba con el dinero de Vale”.

La fuente en cuestión no se guardó nada y dijo que : “Otto quiere que Angélica pague todos los gastos. A ella no le parece. Reaccionó y le pedirá pensión alimenticia, ya le cayó el veinte de que ahora sí va a ser feliz. Su mami le dijo: ‘No eres la primera ni serás la última. Estoy contigo’. Angélica padeció depresión, pero hoy está más fuerte y enfocada en su trabajo. La verdad es que es un mujerón”.