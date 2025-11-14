Tiktoker ucraniana se queja de la Ciudad de México por esta razón; así reaccionaron las redes

Prácticamente ya se volvió tradición del internet mexicano el cancelar a los distintos influencers que emiten sus equivocados comentarios sobre alguna situación del país. Sin embargo, aunque no es tan común, esta tiktoker se quejó de un aspecto específico de la Ciudad de México… y recibió un apoyo casi total. Por ello, es necesario saber lo que Anna Kotova opinó y porque los propios mexicanos le dieron el visto bueno a su queja.

¿Por qué no cancelaron a esta tiktoker que se quejó de la Ciudad de México?

La creadora de contenido que se hizo viral en las horas recientes es ucraniana, su nombre es Anna Kotova y contó que aunque nació en el país europeo, desde los 7 años llegó a México. Pero el video que le dio bastante viralidad es uno de los más recientes que tiene en su TikTok. Allí se quejó de los taxistas de la CDMX.

En dicha pieza videográfica se queja de las mañas de algunos conductores de taxi que le suben el precio a los costos de traslado a personas güeras. Anna confirmó que no es la primera vez que le pasa y que incluso también le aplicaban eso en los tianguis. Al verla de tez blanca, le subían los precios de cosas tan sencillas como las verduras.

Confesó que ante dichas actitudes y prácticas de algunas personas, dejó de ir a ciertos lugares y prefiere pedir taxi por aplicación, pues enfatizó su situación diciendo que no es alguien con mucho dinero. Por ello, su opinión generó bastante ruido, pero con un resultado contrario a muchas otras polémicas opiniones.

¿Qué dijeron las redes sociales sobre Anna Kotova, tiktoker de Ucrania?

Aunque la norma indica que los influencers extranjeros que se quejan de México son cancelados, en esta ocasión la postura de Anna habló de una situación realista, contrario a lo que ocurre regularmente. Algunos le cuestionaron su opinión, pero ya contó que desde niña arribó a este país y entiende perfectamente que los taxistas y vendedores han hecho esto por su color de piel. En resumen, los usuarios de redes la apoyaron y le dijeron que era una mexicana más.