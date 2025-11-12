¿Quién es Lady Fritanga, influencer que criticó la venta de comida en Obregón?

En las horas recientes la polémica opinión de esta influencer ha causado revuelo y serias críticas en contra de la joven oriunda de Veracruz. Lady Fritanga criticó/dio su opinión de algunos aspectos de Ciudad Obregón, espacio que visitó para una boda a la que fue invitada. Ante eso, las redes sociales no la perdonaron. Este es el caso de la cancelación en contra de Tamara Chiunti, quien quiso compartir sus pensares y terminó pidiendo disculpas.

Te puede interesar - Esta mujer no quiso pagar y así se ganó el apodo de Lady Come Gratis.

Te puede interesar - ¿Cómo surgió la historia de Lady Pays y una infidelidad en el camino?

¿Quién es la influencer apodada Lady Fritanga?

El nombre de esta joven influencer es Tamara Chiunti, quien presume ser jarocha y que se metió en un severo problema en las redes sociales. Recientemente se encontraba alistándose para asistir a una boda en Ciudad Obregón, Sonora. Y ahí le platicó a sus seguidores la experiencia, sin embargo ese tiempo de charla con sus fanáticos se volvió fatídico para ella.

Primero indicó que el lugar en el que estaba era un pueblito con tres calles nada más. “Eso sí me apantalló, porque en realidad es un pueblito. Siento que Ciudad Obregón son tres calles. Todo mundo vive detrás de uno”. Agregando además, las palabras que la marcarán de por vida, pues indicó que ese lugar del país huele a pura comida frita.

“Literal, llegas a Obregón y ya hueles a fritanga. Al lugar que vayas, wow, como apestas a fritanga. Llegué ayer y mi outfit aún apestaba a fritanga”. Y estas palabras le trajeron una ola de odio durante el fin de semana y parte del inicio de esta.

¿Lady Fritanga ya pidió disculpas por sus palabras?

Aunque la influencer con más de 110 mil seguidores en TikTok emitió unas palabras de disculpa, la gente no la perdonó y le rechazaron sus palabras. Y es que en su petición de perdón, dijo que ella solo hizo esos comentarios en modo de broma, porque así se lleva con sus amigas y es típico de los jarochos.

En estos momentos ese video ya no está en su cuenta personal, sin embargo circula en otros miles de perfiles que reprodujeron sus desafortunadas palabras, donde se mofó de la gastronomía local y agregó comentarios que los usuarios catalogaron como clasistas.