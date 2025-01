Influencer denuncia que taxistas de Cancún le cobraron 10 mil pesos: ¿quién es?

Todas aquellas personas que han viajado a Cancún, Quintana Roo, sabrán que los taxistas de aquella entidad son abusivos y prepotentes; sin embargo, en los últimos meses la situación se ha agravado, al grado de que se han convertido en una mafia. Esto quedó evidenciado gracias a una influencer que denunció a un taxista que le cobró 10 mil pesos por un viaje de 30 minutos aproximadamente.

¿Qué dijo la influencer? A través de sus redes sociales, la influencer Narabask, de padres coreanos, pero nacida en México, narró su experiencia con estos abusivos conductores de transporte público en Cancún, Quintana Roo.

“No les voy a mentir, me da un poquito de miedo platicar acerca de este tema, pero yo creo que me deber como persona es advertirles antes de que vayan a Cancún porque yo sí sentí que me iban a matar”, dijo la joven creadora de contenido.

Narabask señaló que desde que llegó a este destino turístico se sintió insegura: “Yo sentí que mi intuición me estaba diciendo que yo me tenía que salir de ahí porque era un lugar muy peligroso, pero todavía no sabía por qué".

¿Le cobraron 10 mil pesos por un viaje de media hora?

En el video relata que ella y sus amigos decidieron tomar un taxi que los llevara del hotel donde se hospedaban a Tulum, el cual era un trayecto de 30 minutos. Durante el viaje notó que el conductor era muy agresivo y cuando le preguntaron si podía hacer una parada, el sujeto accedió, no sin antes advertirle que le cobraría más.

“Nos paramos cinco minutos y luego seguimos nuestro recorrido. Como que deja de haber internet, no había nada, eran como las 12 de la madrugada y de repente se para el taxi y nos dice: ‘oigan, van a tener que pagar antes de que lleguemos porque ya que lleguemos allá no va a haber internet’ y nos dice van a ser 10 mil pesos”. Al cuestionarle la razón de por qué el precio era tan alto, el conductor indicó que de principio eran 5 mil pesos, pero por el desvío a la tienda de conveniencia y por “una vuelta extra”, la cifra aumentó a 10 mil pesos.

“Me dice: ‘Es que yo no estoy cobrando, están cobrando mis jefes’. Y como que me empecé a enojar y le dije: ‘Disculpe, nosotros no le vamos a pagar’. Me dijo: ‘Sí, chamaquita, ¿te quieres poner de pechito? Órale, va, si quieres nos regresamos, nos vamos hasta donde yo quiera y ahí ves cómo le haces”, añadió.

¿En otro taxi le ofrecieron drogas?

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, ya que la influencer contó que, en otro taxi, el conductor le ofreció drogas: “Ahí me di cuenta de que la mafia de los taxis está demasiado cabr... allá, y que la verdad no es algo con lo que yo me quiero meter. La neta no les recomiendo que vayan solos o en pareja, de verdad les recomiendo que sean en grupos grandes con los que se puedan defender”.