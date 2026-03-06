Último momento: Aracely Arámbula informa que oficialmente deja Perfume de Gardenia a poco tiempo del estreno de la nueva temporada

La actriz mexicana Aracely Arámbula sorprendió la noche de este 5 de marzo de 2026 a sus fans luego de que hiciera públicamente su retiro de la obra de teatro Perfume de Gardenia, la cual ha protagonizado tres veces, durante 2010, 2013 y 2024.

A través de un comunicado colgado en sus redes sociales "La Chule" explicó que esta decisión responde a motivos personales que le impedirán continuar con el montaje durante esta etapa de 2026.

Debido a compromisos personales, no podré realizar esta nueva temporada de Perfume de Gardenia, la cual se llevará a cabo en el Teatro San Rafael de Ciudad de México, señaló en el comunicado.

Asimismo, la actriz aprovechó para expresar su gratitud por haber formado parte de esta puesta en escena, al que describió como un proyecto muy significativo en su carrera artística, además, destacó los momentos vividos durante su participación y agradeció el apoyo de quienes están involucrados en este proyecto.

Ha sido un honor ser parte de este gran proyecto, el cual tiene todo mi cariño por todos los grandes momentos que he vivido, compartió la actriz.

Hasta el momento, la producción de Perfume de Gardenia no se ha pronunciado al respecto y mucho menos quién se integrará a la obra para sustituir a Arámbula en esta nueva temporada

¿Cómo ha sido la participación de Aracely Arámbula en Perfume de Gardenia?

Unos de los momentos más destacados dentro de la carrera artística de Aracely Arámbula es su paso por la obra Perfume de Gardenia al darle vida al personaje protagónico, Gardenia Peralta, durante 2010 y 2013.

Debido a su actuación supo ganarse desde la primera etapa del montaje el cariño del público lo que provocó que se realizarán cientos de funciones. Su interpretación combinó actuación, canto y baile, elementos que reforzaron su presencia en el teatro.

Durante el 2012 pidió su salida después de más de 500 funciones y dos años de representaciones debido a que tenía compromisos laborales por cumplir, sin embargo, en 2013 regresó para seguir interpretando a Peralta.

Tras concluir su participación durante esa etapa tardó más de 10 años para retomar su personaje, en 2024 la actriz fue considerada nuevamente para el regreso del espectáculo.