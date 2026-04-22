TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a: EL MUNDO DE FEDE VIGEVANI

Este 30 Abril, la Arena Ciudad de México será el escenario perfecto para disfrutar el Día del Niño. ¡Y lo mejor de todo es que tenemos pases cuádruples para ti!

Para participar sigue las cuentas de Ricardo Salinas y María Laura Medina, escanea el código QR que aparece en pantalla para llenar el formulario y registrar tus datos. Y así de fácil podrás vivir una noche espectacular.