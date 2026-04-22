Esto se sabe sobre la posible liberación de Pablo Lyle

Pablo Lyle está cumpliendo una condena de 5 años de prisión y ocho de libertad condicional tras ser imputado por homicidio involuntario. En este contexto el productor Juan Osorio habló del tema y generó mucha expectativa sobre el futuro del actor.

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El actor podría salir de la cárcel en este año y Osorio se mostró muy optimista a la hora de hablar sobre una posible situación laboral cuando regrese a México. Además, confirmó que trabajaría sin problemas con él.

¿Qué dijo Juan Osorio sobre Pablo Lyle?

Pablo Lyle está cumpliendo una condena en Everglades Correctional Institution de Miami, Florida, centro de menor seguridad al que fue trasladado en junio de 2025. No hay mucha información sobre su situación legal, pero Osorio mantiene contacto con las personas que se encuentran cercanas al actor e incluso con Lyle.

En una entrevista con Eden Dorantes, el productor manifestó que su pensamiento es muy positivo en cuanto a lo que viene para el futuro de Pablo Lyle ya que podría obtener su libertad en este año. También dejó muy en claro que tiene intenciones de trabajar con él ya que sin dudas este paso por la prisión le ha brindado una madurez importante.

“Pablo Lyle”:

Porque fue sentenciado a 5 años de prisión y 8 de libertad condicional. pic.twitter.com/oRYcBaIJMl — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 3, 2023

"Yo espero que este año esté con su libertad Pablo. Se ha cuidado mucho, yo creo que va a venir y va a dar una gran sorpresa. Este tipo de experiencias amargas te hacen madurar y regresas con mucha energía (…) Yo creo que seré el primer productor que trabaje con él”, dijo el productor.

¿Por qué Pablo Lyle está detenido?

Pablo Lyle iba rumbo al aeropuerto de Miami, Florida, junto a su familia en marzo del 2019. En un momento se bajó del vehículo en el que se dirigía y en un incidente vial golpeó a Juan Ricardo Hernández, de 63 años. El hombre cayó y se golpeó la cabeza contra el pavimento y días después falleció producto de un traumatismo craneoencefálico.

Dada esta situación es que el actor fue declarado culpable de homicidio involuntario en 2023 y sentenciado a 5 años de prisión y ocho de libertad condicional.