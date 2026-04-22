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Estas son las mejores uñas coreanas para adolescentes

Los estilos que aquí te presentaremos se inclinan por el cuidado y la simpleza de los diseños.

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Estas uñas son perfectas.|Pinterest

Escrito por: Agustina Morán | Marktube

En el mundo de la manicura estamos viendo muchos diseños relacionados con los estilos orientales. Esta tendencia se inclina ya que le da un aspecto cuidado a las uñas y de mucha elegancia.

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La tendencia de uñas coreanas para adolescentes se centra en un estilo delicado, brillante y creativo. A diferencia de los estilos occidentales que suelen ser más opacos o de colores sólidos, el K-nail art utiliza geles traslúcidos para crear efectos de profundidad y una apariencia "saludable" o "natural".

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas coreanas para adolescentes?

Los especialistas manifiestan que los mejores diseños de uñas coreanas para adolescentes son:

Jelly Nails (Uñas de Gelatina): Son el diseño favorito por su acabado semitransparente que imita la textura de un dulce o gelatina. Se logran mezclando esmalte de color con una base transparente para un look fresco.

Blush Nails (Uñas con Rubor): Simulan el efecto de mejillas sonrojadas, con un tono rosa más intenso en el centro de la uña que se difumina hacia los bordes. Es un estilo muy "coquette" y tierno.

Diseños en 3D y Kawaii: Los adolescentes suelen añadir pequeños relieves como ositos, lazos o gotas de agua usando gel sólido. Personajes de Sanrio (como Kuromi) son muy populares en este estilo.

Aurora Nails: Utilizan polvos o películas especiales para crear un brillo que cambia de color según la luz, similar a una aurora boreal.

Syrup Nails: Se aplican capas muy finas de esmaltes traslúcidos para crear degradados suaves que dan mucha luminosidad a las manos.

Estilo y Forma

Por otro lado, también se deben tener en cuenta las formas por lo que se recomienda:

Largo: Se usan mucho en uñas cortas o de longitud media con formas redondeadas u ovaladas para mantener un look juvenil y práctico para el día a día.

Colores: Predominan los tonos pasteles, nudes, rosados y colores "jarabe" (syrup) que no son totalmente opacos.

Minimalismo: Para quienes prefieren algo discreto, se utilizan detalles pequeños como estrellas, perlas sutiles o líneas finas metálicas.

Si prefieres una opción rápida y que no dañe tus uñas, puedes buscar Press-On Nails, que son uñas postizas listas para pegar con diseños coreanos ya hechos.

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