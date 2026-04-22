4 tonos de uñas que aclaran la piel: te harán ver hermosa

Existen colores de uñas que no solo embellecen las manos al instante, sino porque aclaran la piel de forma sutil. Esto es especialmente útil tras un viaje a la playa o luego de haber estado expuesta al sol mucho tiempo, ya que mientras la dermis va regresando a su estado natural, el manicure hace que la apariencia luzca impecable.

¿Qué tipos de uñas aclaran la piel? Los colores que debes elegir en tu manicure

Rojo cereza con subtono frío . El color rojo es atemporal y sumamente versátil, por lo que no es de extrañarse que los diseños de uñas románticos sean tendencia este 2026 las "red nails" con subtono frío reflejan mejor la luz, lo que suaviza las manos y les da un toque elegante bastante favorecedor.

4 diseños de uñas que ayudan a aclarar la piel y se ven preciosos|Pinterest

. El color rojo es atemporal y sumamente versátil, por lo que y les da un toque elegante bastante favorecedor. Blanco aperlado . A pesar de que hay quienes creen que el manicure blanco no se ve bien y puede opacar los looks con los que se combine, lo cierto es que solo hay que elegir una versión que ilumine para que los resultados sean espectaculares. En este sentido, los diseños de uñas en blanco aperlado son perfectos para dar luminosidad a la piel y aclaran visualmente al mismo tiempo que lucen sofisticados.

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. A pesar de que hay quienes creen que el manicure blanco no se ve bien y puede opacar los looks con los que se combine, lo cierto es que solo hay que elegir una versión que ilumine para que los resultados sean espectaculares. En este sentido, al mismo tiempo que lucen sofisticados. Uñas color jacaranda con efecto lechoso . Entre las tendencias en "nail art" que son tendencia este 2026 colores de uñas que aclaran la piel sutilmente , ya que les sientan bien a las morenas como a las rubias.

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. Entre , ya que les sientan bien a las morenas como a las rubias. Azul cielo con acabado brillante. Para las que prefieren lucir manos con mucha vitalidad y que reflejen su creatividad, el manicure en azul cielo con brillo es una opción que nunca falla cuando se trata de un estilo minimalista pero moderno. Todo gracias a que se trata de un tono que aporta frescura, queda bien los 365 días del año y se puede usar para todo tipo de ocasión.

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Así que si estás buscando inspiraciones de diseños de uñas para tu próxima visita al salón de belleza y quieres algo que haga ver el tono de tus manos parejo, entonces estos colores para el manicure que tienen efecto aclarante se volverán tus mejores aliados de belleza. Lo mejor es que son modelos que funcionan en morenas, trigueñas, rubias y hasta para potenciar el bronceado sin mucho esfuerzo.