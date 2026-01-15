Ari Telch confirma muerte de su madre con este emotivo mensaje

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ari Telch confirmó la muerte de su madre, Raquel Benforado. Diversas personalidades del medio del espectáculo han expresado ya sus condolencias.

"Te fuiste, mamá", fueron las palabras que eligió el protagonista de "Mirada de mujer" para anunciar la pérdida y despedir a su progenitora. "DEP, Tova", agregó. Hasta ahora el intérprete no ha dado detalles sobre las causas del fallecimiento, pero publicó también una fotografía de su madre cuando era joven.

Aunque Raquel Benforado no era una figura cercana al medio del espectáculo, personalidades como Yolanda Ventura, Verónica Langer, Dolores Heredia y Karina Gidi ya expresaron mensajes de apoyo y condolencias para Ari Telch.

No se tiene mucha información pública sobre la vida de Raquel Benforado, pero se sabe que tenía alrededor de 82 años.

