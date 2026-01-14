Arrestan a dos famosas modelos en aeropuerto; esta es la razón

Un día que no debió tener problemas se convirtió en un auténtico desastre gracias a que dos modelos causaron estragos en un vuelo. Se indica que las autoridades del avión les advirtieron que si no se calmaban, las bajarían. Al no hacer caso de las advertencias, la seguridad las bajó y fueron arrestadas. Esto se cuenta sobre lo ocurrido.

¿Qué pasó con estas dos modelos en el mencionado aeropuerto?

La aerolínea America Airlines sufrió un bochornoso episodio en el Aeropuerto de Miami, pues estas dos modelos de OnlyFans causaron alboroto en uno de los viajes. Sania Blanchard y Jordan Dane Lantry se vieron con la autoridad de pasarse a la primera clase, cuando ellas no pagaron para estar en dichos asientos. Por eso, les indicaron que se regresaran a su lugar.

Al negarse a eso, comenzaron con un escándalo total ante las autoridades dentro del avión, situación que escaló bastante, por lo que las bajaron y llamaron a seguridad para que ellos lo hicieran. Según los testimonios, estas personalidades de internet estaban bajo los efectos del alcohol… o al menos eso parecía.

Precisamente en el video se observa el momento en el que esposadas, son escoltadas por varios oficiales. Incluso, como parte de su teatro, una de ellas sale insultando e indicando que las arrestaron por no querer irse a su lugar. Y unos segundos después, la otra hace un split a mitad de la caminata.

¿Qué pasó con estas modelos de internet?

Los cargos de los que se les acusó fueron relacionados al allanamiento de propiedad privada. Al ser advertidas e ignorar las indicaciones, no se les permitió estar en el avión ni en ninguna zona del aeropuerto. Con eso en mente, las castigaron con una multa de 500 pesos para su fianza. Al pagar dicha cantidad, de inmediato subieron sus historias a redes sociales.

Tras dichas acciones, muchos aseguraron que este zafarrancho ocasionado en el vuelo solamente fue una estrategia de marketing para vender su marca. Y es que se percibe como un acto totalmente absurdo su pleito por querer estar en primera fila sin tener boletos para permanecer en dicho sitio.