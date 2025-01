¡Arrestan a Tom Welling! El actor que dio vida a Clark Kent en la serie Smallville fue detenido en California

La vida es un sube y baja constante. Un día te sientes el hombre más fuerte del mundo y al otro algo malo pasa. Ahora Tom Welling, el actor conocido por su icónico papel como Clark Kent en la famosa serie de televisión Smallville, lo está viviendo en carne propia, pues para sorpresa de todos sus fans, el actor, fue arrestado en California

Al haber interpretado en su momento a Superman, resulta aún más sorprendente la noticia, pues es una enorme contradicción entre su personaje y la situación en la que se ha visto involucrado.

¿Por qué arrestaron a Tom Welling de Smallville?

La noticia de su arresto fue difundida por el medio TMZ. Según la información que publicaron en su portal, el actor de Smallville fue detenido la media noche de hoy en un estacionamiento de comida rápida en Yreka, California.

Según los informes iniciales, la policía detuvo a Tom Welling luego de que reportaran que el actor presentaba comportamientos erráticos al volante. Esta actitud generó la sospecha de que el actor podría estar bajo los efectos del alcohol.

Cuando la policía lo detuvo, pudieron confirmar que Welling presentaba un nivel de alcohol en sangre igual o superior al 0.08 por ciento. Esta cifra es superior a lo que permiten las leyes de tránsito en California. El actor no se resistió al arresto, pero eso no evitó el revuelo que causó el evento en las redes sociales, donde muchos de sus seguidores no dudaron en mostrarse sorprendidos e incluso hubo quienes se sintieron decepcionados del actor.

¿A qué se dedica actualmente Tom Welling actor de Smallville?

Smallville estuvo al aire desde 2001 hasta 2011, obviamente el actor se mantuvo todo ese tiempo con su papel de Clark Kent. Este papel lo convirtió en uno de los actores favoritos de DC.



Desde entonces ha trabajado en series de televisión y en algunas películas como The Choice del 2016, la cual era una adaptación cinematográfica de la novela homónima de Nicholas Sparks.

