Arturo Carmona confiesa que se pone nervioso cuando un hombre lo intenta seducir

Una de las razones por las cuales el nombre de Arturo Carmona ha sido tendencia en las redes sociales es por la cantidad de críticas que ha recibido en los últimos días debido a no formar parte de la Marcha del Orgullo realizada este sábado en distintos puntos del país, entre ellos Guadalajara. Por ende, ahora el actor ha respondido con una declaración un tanto llamativa.

Vale decir que la Marcha LGBT+ se llevó a cabo el sábado pasado recordando que junio se distingue por ser el mes de la inclusión, por lo que el hecho de que Arturo Carmona no haya asistido a la misma generó distintas reacciones. Por ende, el actor decidió dar la cara y compartió la pena y el nerviosismo que siente cuando un hombre intenta seducirlo. Esto fue lo que dijo.

¿Homofobia? Arturo Carmona responde por qué no fue a la Marcha del Orgullo

Durante una charla que tuvo con nuestros compañeros de Venga La Alegría, Arturo Carmona fue claro y contundente en afirmar que no es homofóbico y que respeta a toda la comunidad LGBT+. Sin embargo, sí confesó que se siente nervioso cuando otros hombres se acercan a él para seducirlo, esto afirmando que ha recibido propuestas amorosas en el pasado.

“¿Homofóbico? No, no lo soy. Sí me invitaron, pero no tuve la oportunidad de compartir con ellos porque precisamente tenía trabajo (...) Yo respeto, respeto todo. Tal vez sí mi filosofía es totalmente otra, pero yo creo que todo está en el respeto. Al final no me han faltado al respeto, yo no les he faltado y cada quien, ¿no? Es respetable las preferencias de cada persona”, explicó el actor.

¡Su religión no tuvo nada qué ver! 🙅‍♂️ Arturo Carmona niega ser homofóbico tras negarse a participar en la Marcha LGBT+.💬🏳️‍🌈#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO 👉🏼 https://t.co/gQ6ToBhT0o 📲💻 pic.twitter.com/5nVGqHawvD — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 1, 2025

¿Cómo reacciona Arturo Carmona cuando es seducido por otro hombre?

Al ser cuestionado sobre qué haría si otro hombre intenta seducirlo, Arturo Carmona confesó que ya ha estado en dicha situación. En ese sentido, aseguró que siente una dosis de nerviosismo cuando recibe este tipo de halagos, aunque dejó claro que, más allá de ser una falta de respeto, solamente se siente extraño sin que lo anterior le genere frustración o incomodidad.