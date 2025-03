Melenie Carmona explota tras declaraciones de Alicia Villarreal sobre Arturo Carmona

El conflicto entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez sigue dando de qué hablar y uno de los nombres que más ha salido a relucir es el de Melenie Carmona , la hija de la cantante, quien ha salido bastante raspada.

Desde que comenzó el conflicto comenzaron a surgir rumores de que Melenie Carmona no estaba del lado de su Alicia Villarreal, sino del de Cruz Martínez, esto por sus publicaciones en Instagram.

¿Qué dijo Alicia Villarreal sobre los señalamientos contra su hija?

En la reciente entrevista que Alicia Villarreal le concedió a Pati Chapoy, ‘La Güerita Consentida’ dejó claro que su pricinpal motivación para levantar la denuncia fue su hija, echando por tierra los rumores de que no estaba de su lado.

“Hice lo que tuve que hacer en el momento y lo hice como ella me lo pidió. Pasan los años y ella es la que ha sido mi ejemplo, porque esta generación ya no piensa como uno. Ella ha sido mi ejemplo y la quiero tanto”, aseguró la cantante.

Además de eso, Alicia Villarreal se pronunció sobre las declaraciones de Arturo Carmona, asegurando que su expareja no tenía por qué opinar sobre el tema. “No es el tema ni tampoco para que el señor (Arturo Carmona) ande dando declaraciones, ni si está de un lado o del otro o si protege a la familia, no le corresponde”.

¿Qué dijo Arturo Carmona? Arturo Carmona rompió el silencio sobre esta situación y le hizo llegar unos mensajes al programa de espectáculos ‘Ventaneando’, para dar su versión de los hechos.

“Mi opinión sale sobrando y es algo de dos, es un tema como bien dice ella (Alicia Villarreal), no me corresponde hablar. Ni siquiera he hecho un solo comentario, pero perdón, la familia y mi hija por supuesto que me corresponde”, dijo el también actor.

“La voy a defender a capa y espada si se meten con ella (Melenie Carmona). Ahí sí voy a saltar, ahí sí voy a hablar, pero en defensa de mi hija, no opinar sobre lo que le pasa a ella o lo que le pase a él, es un asunto de pareja. Estoy molesto porque se han metido con mi hija, pero de ellos no he dicho nada”, añadió.

¿Cómo reaccionó Melenie Carmona?

Después de las declaraciones de Alicia Villarreal, Melenie Carmona recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un fuerte mensaje: “Recuerden tomarse dos litros de agua y sacar la basura, sobre todo, la acumulada en la cabeza y en el corazón”. En respuesta, uno de los internautas le respondió: “Qué cansancio, neta”, pero la cosa no terminó ahí, ya que ella agregó “Block, se les acabó el chisme”.