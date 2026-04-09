¿Contra Alicia Villarreal? Arturo Carmona dijo que se hacen muchas tonterías

En cada oportunidad que toca enfrentarse a los medios, Arturo Carmona probablemente es de los artistas más abiertos en contestar lo que le preguntan. Ante eso, siempre hay alguna declaración que dejó el ex esposo de Alicia Villarreal. En ese contexto, se empezaron a popularizar un par de frases que el modelo y actor compartió, las cuales parecen dirigidas a la relación entre la Villarreal y Cibad Hernández.

Ventaneando | Programa completo 8 de abril de 2026

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre Alicia Villarreal?

Pese a que incluso se han comentado cosas de parte de Cibad contra Arturo Carmona (de forma indirecta), el actor siempre contesta lo que la prensa le plantea. En este caso, se le cuestionó sobre su postura alrededor de todo lo que Alicia y su novio publican en las redes sociales, a lo que él contestó lo siguiente: “Cuando uno está enamorado hace tantas tonterías”.

Evidentemente sin contexto, este frase se lee bastante polémica, aunque la realidad es que Carmona elogió y minimizó todas las críticas que llueven sobre Alicia y su pareja: “Son impulsos por amor… es bonito también sentir eso… Si para ellos es bonito, qué importa lo que digan los demás”.

Con dichas declaraciones, muchos espacios mediáticos generaron polémica alrededor de un Arturo que de manera constante atiende a los medios. Sin embargo, se dedica a contestar lo que le preguntan. En este caso no se metió en demasiados problemas, aunque algunos cuestionan que de cierta manera sí está criticando a su ex pareja y le indican que ya supere a la cantante regiomontana.

@elmundocondavid Arturo Carmona defiende a Alicia Villarreal de las críticas por sus besos "EL AMOR HACE TONTERÍAS" ❤️ #ArturoCarmona #AliciaVillarreal #CruzMartinez #Chisme #Espectaculos #Farándula #Amor #Espectaculos #TeatroMexicano #PerfumeDeGardenia #Dinero #EntrevistaExclusive #jonathanhernadez #famoso2026 #farandula #fama ♬ original sound - elmundocondavid

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos Arturo Carmona y Alicia Villarreal?

Aunque en la actualidad no tienen una relación cercana, de dicho matrimonio tuvieron a Melenie, que también ha estado involucrada en diferentes polémicas con su mamá. Sin embargo, en una forma de regresar al momento en el que fueron pareja… se recuerda que duraron tres años como matrimonio. La pareja se casó en 1998 y se separó en el 2001, mientras que su hija nació el 10 de abril de 2001.