Así fue como Arturo Carmona se enteró que Alicia Villarreal se iba a casar. ¡Le dio una advertencia a Cruz Martínez!

Fue este domingo que se estrenó un programa muy especial en el canal de YouTube de Yordi Rosado, en el cual tuvo grandes invitados como El Borrego Nava y Arturo Carmona, quienes hablaron abiertamente sobre el tema ‘papás divorciados’. Arturo reveló que para él fue muy difícil sostener la partenidad con su hija y además recordó cómo fue que se enteró de que Alicia Villarreal se iba a casar con el productor musical, Cruz Martínez.

La complicada separación de Arturo Carmona y su hija, Melenie

Durante la charla entre amigos, Arturo Carmona habló sobre cómo vivió la separación con Alicia Villarreal después de tres años de matrimonio, pues él tuvo que irse de la casa que compartía con la cantante y no solo eso, pues tuvo que tomar distancia con su pequeña hija, Melenie. Carmona comentó que Melenie tenía 3 años cuando se separó de Alicia; sin embargo, para él el golpe más fuerte fue el mediático, por lo que no tuvo tiempo de quebrarse.

“A mí me tocó una obra de teatro, donde fue a verme mi hija y su mamá la llevó, y yo tenía que dar segunda función. Voy con mi hija, la despido con su mamá y que se me prendé del cuello así y me decía “no me dejes sola”, no se me olvida ese momento”.

El exfutbolista confesó que durante ese momento de su vida, tuvo ideas terribles, pues pensaba que su hija lo necesitaba y a menudo pensaba preguntaba por él y, aunque no la dejó de ver en su totalidad, la distancia fue inevitable, ya que Melenie viajaba mucho por el trabajo de Alicia Villarreal.

El día que Arturo Carmona se enteró que Alicia Villarreal se iba a casar

Años después de la separación de Arturo y Alicia, la cantante conoció al productor musical, Cruz Martínez, con quien sostuvo un noviazgo para posteriormente unirse en matrimonio. Carmona recordó que un día intentó comunicarse por teléfono con Alicia para poder ver a su hija; sin embargo, ella no respondió a la llamada. Fue Cruz Martínez el que tomó el celular y le dio una noticia sorprendente a Arturo.

“Yo le marcó, a las 3 de la tarde, mañana sábado, y me contesta él (Cruz Martínez). “Arturo, ¿cómo estás?”, yo nunca había hablado nada con él”.

El actor comenta que empezaron a tener una conversación por teléfono.

“Oye, lo que pasa es que me dijo la mamá de mi hija que le hablara ahorita a las 3 para pasar por ella”.

A lo que Cruz le respondió: "¿Ah sí, eso te dijo?, pues qué raro porque nos vamos a casar en dos horas”.

Para Carmona fue una sorpresa lo que el productor le dijo, pero aprovechó el momento para “leerle la cartilla”, sobre cómo sería la situación con él y con su hija, pues le dejó claro que siempre iba a proteger a Melenie, ya que para él es y será siempre su princesa.