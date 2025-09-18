Arturo Carmona revela que el supuesto agresor de su hija, sigue trabajando con Alicia Villarreal

Arturo Carmona emitió unas declaraciones que revivieron momentos muy duros para la familia y situaciones que generaron conflictos entre él y su expareja, Alicia Villarreal. Y es que, el artista mexicano confirmó que el abusador de su hija (señalado por la propia Melenie) sigue trabajando en el equipo de la cantante de regional mexicano. Ante eso, aclaró que su hija está bien y que la ve creciendo en todos los sentidos.

¿Arturo Carmona está peleado con Alicia Villarreal por la situación de Melenie?

El actor de 49 años se sinceró frente a los micrófonos e indicó que los problemas se han presentado de manera frecuente con su exesposa, son porque básicamente esta hizo caso omiso a la denuncia que su hija hizo en el 2021. Todo esto se provocó, porque Cruz Martínez emitió dicha información hace unos días.

Pero como ha sido en los últimos años, no se enfadó ni le quiso dar vueltas a la pregunta, sino que indicó que él no entiende cómo algo así suceda. Dijo que su hija sufrió mucho con eso, pues convivir con quien fue tu abusador la dañaba mentalmente. Pero también, declaró que ahora que Melenie está viviendo su etapa autónoma, la ve bien y superándose día a día.

¿Quién abusó de Melenie, hija de Arturo Carmona?

Según lo dicho por la propia hija de Alicia Villarreal, su abusador fue un miembro de la familia de los Villarreal. Sin embargo, no continuó con una denuncia formal que había iniciado, esto tras contar el asunto en las redes sociales. El testimonio de la hija de Arturo, indicó que en el 2016, dicha persona quedó encargada de ella y sus hermanos, pero en un momento determinado este sujeto entró a su habitación y la tocó sin su consentimiento.