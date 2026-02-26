Asesinan a integrante del regional mexicano: ¿quién es ?

La violencia contra los músicos del regional mexicano parece no tener fin y este miércoles se cobró una nueva vida. Fue en Sinaloa en donde fue asesinado a balazos Julio César, acordeonista del Grupo Arraigado.

Mientras el ambiente de la música vuelve a vestirse de negro y la violencia en las calles de Sinaloa crece, las redes sociales despiden con profundo dolor al artista. Las autoridades investigan lo sucedido e intentan dar con los atacantes.

¿Cómo fue el asesinato de Julio César?

Los reportes policiales señalan que el hecho de sangre tuvo lugar este miércoles 25 de febrero, en horas de la tarde, en el Malecón Viejo de Culiacán, Sinaloa. Fue cerca de las 16.30 cuando Julio César circulaba por el Paseo Niños Héroes al mando de una camioneta Chevrolet y fue interceptado por sujetos que comenzaron a atacarlo.

El acordeonista del Grupo Arraigado recibió una lluvia de balazos que le quitaron la vida de forma inmediata en el lugar, por lo que al arribo de paramédicos solo se pudo constatar su deceso. En este marco, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) y la Fiscalía estatal dieron inicio a una investigación para intentar dar con los responsables del hecho de sangre.

Dolor compartido de Grupo Arraigado

Tras la muerte de Julio César las muestras de dolor se han multiplicado en las redes sociales. Son los seguidores de Grupo Arraigado los que más han reaccionado a lo ocurrido mientras que la agrupación de regional mexicano emitió un comunicado compartiendo su dolor.

“Quien ha partido de este mundo dejando una huella imborrable en el corazón de quienes tuvimos el honor de conocerlo y amarlo. Hombre íntegro y responsable, dedicó su vida al bienestar de su familia, siendo ejemplo de compromiso, rectitud y amor incondicional hacia sus hijos. Fue un gran hijo, un hermano solidario y un padre ejemplar cuya guía permanecerá por siempre”, señala el posteo de Grupo Arraigado.

“Su legado no se mide en el tiempo, sino en el amor que sembró, en las enseñanzas que deja y en las melodías que seguirán resonando como eco eterno de su presencia. A sus familiares, elevamos nuestras oraciones y expresamos nuestras más sinceras condolencias, deseando que encuentren fortaleza en la fe y consuelo en los recuerdos que vivirán para siempre. Descanse en paz”, cierra la publicación en honor al acordeonista.