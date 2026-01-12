Muere reconocida productora de televisión

El mundo de la pantalla grande está de luto tras el fallecimiento de Luz María Rojas , una reconocida productora que dejó una huella imborrable en el cine mexicano. Es en redes sociales que sus seguidores la despiden con profundo pesar.

Luz María Rojas fue la productora de la reconocida serie “Érase una vez México”, además de participar en la producción de grandes películas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por eso, su partida ha consternado a quienes la conocieron detrás de cámaras y destacaron que su labor siempre fue impecable.

¿De qué murió Luz María Rojas?

Hasta el momento no han trascendido los motivos del deceso de Luz María Rojas. La noticia de su muerte fue comunicada por la actriz Patricia Reyes Spíndola, quién era su amiga, además de su colega.

“Despierto con una noticia muy triste: la partida al cielo de mi querida amiga Luz María rojas. Gran productora con la que tuve el privilegio de trabajar en la primera versión cinematográfica de la obra de ‘Pedro Páramo’. Vuela querida amiga, recuerda que aquí se te extraña y quiere mucho”, escribió la actriz en un posteo donde compartió recuerdos de ellas juntas.

¿Cómo repercutió la muerte de Luz María Rojas?

Tras darse a conocer el fallecimiento de Luz María Rojas, muchos actores, actrices y productores que trabajan en cine y en televisión dieron su pésame en las plataformas digitales y recordaron a la productora con mucho cariño.

Desde el Centro de Capacitación Cinematográfica lamentaron la partida de la productora con un comunicado donde destacaron sus cinco décadas en el cine. “Su labor fue fundamental en la creación de obras destacadas en distintas etapas del cine nacional”, señalaron desde la institución.

Luz María Rojas participó de innumerables proyectos en el cine y en la televisión, donde resaltan algunas producciones como “Pedro Páramo”, “Cascabel”, “Cuando tejen las arañas”, “Santa Sangre”, “Jonás y la ballena rosada” y “Casi Divas”.

Pero también se destacó en producciones internacionales como “Del Crepúsculo al amanecer”, “Desperado” y “Érase una vez en México”. Su gran trayectoria y talento llevaron a Luz María Rojas a ser una de las productoras más queridas y reconocidas por eso su fallecimiento ha generado gran conmoción.