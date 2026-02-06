Asesinan a balazos a un conocido influencer en Chiapas

México fue escenario de un nuevo asesinato a sangre fría y que tuvo como víctima a una personalidad de las redes sociales. El influencer Juan Diego Maldonado Grijalva , más conocido como “El Chabelo” fue ultimado a balazos en su lugar de trabajo, en el estado de Chiapas.

La muerte del creador de contenido impactó fuertemente en los usuarios de las plataformas digitales y volvió a preocupar al ambiente en general. Los homicidios de influencers se han incrementado y el dolor inunda las redes.

¿Cómo murió Juan Diego Maldonado Grijalva?

El hecho de sangre tuvo lugar este jueves por la noche en un estudio de tatuajes del barrio Esquipulas de Huixtla en donde Juan Diego Maldonado Grijalva trabajaba. De acuerdo con los primeros datos relevados, el influencer recibió la visita de dos sujetos que le consultaron sobre un tatuaje.

En un momento, uno de ellos sacó de entre sus prendas un arma de fuego y le disparó a “El Chabelo” en reiteradas oportunidades. Trascendió que el creador de contenido recibió seis disparos en su estómago y dos en la frente por lo que su muerte se produjo en el lugar de los hechos.

Dolor compartido por la muerte de Juan Diego Maldonado Grijalva

El ataque no solo dejó como saldo la muerte de Juan Diego Maldonado Grijalva sino que dos mujeres, identificadas como Fide Castro Morales y Ligny Simey Pérez, resultaron heridas de gravedad. En cuanto a los atacantes, lograron escapar del lugar sin ser atrapados.

La Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa está a cargo de las investigaciones y aguarda los resultados de la necropsia para avanzar con la pesquisa. En las redes sociales, los mensajes de dolor por la inesperada muerte de “El Chabelo” se multiplican al igual que aquellos que piden justicia por este despiadado asesinato.