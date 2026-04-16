‘Beba’ Montes se va contra su mamá y realiza fuertes acusaciones

‘Beba’ Montes es la hermana mayor de Gala Montes, personalidades que se han dado a conocer en la farándula por su actividad en redes sociales y los proyectos que han realizado a lo largo de su vida. No obstante, también han dado mucho de qué hablar por las declaraciones que han hecho en contra de su madre.

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Parece que esa disputa no ha terminado; recientemente, ‘Beba’ se lanzó contra su mamá al realizar fuertes acusaciones, dejando a todos sorprendidos por sus comentarios.

¿Qué comentó Beba Montes?

Todo el conflicto empezó cuando la madre (Crista Montes) de ‘Beba’ Montes aseguró ante un medio importante que el tener hijos fue la peor inversión; incluso explicó que se arrepintió, considerando que su hija fue la tercera, ya que antes de que naciera tuvo que pasar por dos abortos.

Otra de las fuertes acusaciones que fue la causante de la reciente disputa fue que Crista Montes aseguró que cuando se enfermó de cáncer, su hija nunca estuvo presente para cuidarla en ese momento.

Ante dichos comentarios, su hija no dejó pasar el momento; fue mediante un programa en el que la joven influencer aseguró con sarcasmo: “Esa clase de mamá tengo, perdón, te la presento”. Además de explicar que es una oscura estrategia que usaba su progenitora para poder manchar a sus hijas mediáticamente.

Dentro de las fuertes acusaciones que hizo contra su mamá, aseguró que filtraba información a medios, situaciones que parece que nunca van a ceder, generando una gran fricción entre ellas.

¿Cuántos años tiene Beba Montes?

‘Beba’ Montes nació en junio de 1994, por lo que ahora debe tener 31 años. Dentro de su carrera, se ha destacado por ser una celebridad dentro de los reality shows, además de ser una influencer que tiene miles de seguidores en su cuenta.

En sus redes sociales se destaca por subir videos de humor o realizar ciertos “trends”, sola o junto a su familia. Después del fuerte pleito contra su mamá, parece que la relación entre ella y él no va a mejorar en mucho tiempo.