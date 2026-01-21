Asesinan a conocida modelo a los 29 años; el responsable confesó todos los hechos

Una vez más, el mundo de la farándula fue sorprendido. Se ha notificado que una conocida modelo de 29 años fue brutalmente asesinada, generando gran impacto entre los usuarios que llegaron a conocer la trayectoria de la joven celebridad y creadora de contenido.

Hasta el momento, se ha compartido varios detalles sobre su deceso; uno de los más contundentes fue la detención del asesino; el responsable confesó más información sobre el terrible delito que cometió.

¿Quién era Dolli Molnárová?

Dolli Molnárová fue una conocida modelo e influencer eslovaca de 29 años, quien se destacaba por subir el estilo de vida saludable y compartir algunos consejos de nutrición, logrando una gran comunidad de quienes seguían todas sus recomendaciones.

Lamentablemente, fue hallada sin vida en su departamento. Todo empezó porque se hizo el reporte de desaparición, por lo que, al acudir a la vivienda de la creadora de contenido, encontraron su cuerpo.

Dentro de la primera investigación, se observó que tenía señales de estrangulamiento y lesiones de arma blanca, además de percatarse de la desaparición de sus pertenencias. Las autoridades consideraron que el posible culpable la conocía, debido a que no había señales de forcejeo en la escena del crimen.

¿Quién mató a Dolli Molnárová?

Las investigaciones lograron la detención de Gábor, quien era señalado como el principal sospechoso. Por un lado, el responsable confesó que no cometió el asesinato de la conocida modelo, pero que el principal motivo fue para conseguir dinero.

Dentro de la información que el responsable confesó , fue algo premeditado, que quería conseguir recursos económicos para pagar un arma y atentar contra la vida de un político. Ante los comentarios, ha ayudado a solventar la investigación, al tener una razón por la que desaparecieron los artículos de la influencer de 29 años.

Aun así, las autoridades siguen realizando las investigaciones al respecto con la finalidad de confirmar la historia del responsable. Por ahora, amigos y seguidores de la celebridad han enviado mensajes de condolencias para sus familiares, compartiendo todo lo que hacía para sus fans.