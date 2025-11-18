Así fue el ataque en el que asesinaron al payaso “Farolito”

Una lamentable noticia se conoció en los últimos días, ya que el payaso “Farolito”, fue asesinado el pasado viernes en el centro de Chimbote, Perú.

Los medios locales manifestaron que este ataque dejó un saldo de dos personas fallecidas entre las que se encontraba el cómico que había llegado al restaurante La Carpa para cenar.

De acuerdo a lo que manifiestan las autoridades, el hecho es investigado como doble homicidio ejecutado por presuntos sicarios que habían ingresado al lugar fingiendo ser clientes. Estos se sentaron en mesas distintas y en un momento decidieron atacar a Jeason Alexis Pacherres Sánchez, conocido como el payaso "Farolito" y Hugo Alexander Haro Alarcón.

¿Cómo ocurrió el ataque al payaso Farolito?

El ataque tuvo lugar a la 1:00 de la madrugada, en un restaurante que se ubica entre la avenida José Gálvez y el jirón Alfonso Ugarte, frente a la Caja Municipal. Hay imágenes que han empezado a circular en las redes sociales donde se ve que las víctimas estaban conversando en una mesa cuando fueron sorprendidos por los agresores quienes le dispararon en repetidas ocasiones a la cabeza.

Los hombres se dirigieron directamente hacia sus objetivos y realizaron disparos de forma simultánea. Después del ataque, uno de ellos tomó los celulares y pertenencias de las víctimas antes de abandonar el lugar y huir, sin ser detenidos.

¿Quién era el payaso "Farolito"?

El payaso Farolito, se llamaba Jeason Alexis Pacherres, era una figura reconocida en eventos infantiles en Chimbote .Quienes lo conocían manifestaron que era animador pero también había trabajado en servicios de seguridad, además brindaba apoyo en un negocio de piñatería administrado por la pareja de Haro.

La persona que se encontraba con él, Hugo Alexander Haro Alarcón, tenía antecedente por robo agravado y delitos relacionados con extorsión, según registros policiales.

Teniendo en cuenta esto es que una de las principales hipótesis es que el ataque esté relacionado con un posible ajuste de cuentas. El hombre que acompañaba a “Farolito”,habría mantenido conflictos recientes con personas vinculadas con actividades ilícitas, lo que es analizado como un posible móvil.

