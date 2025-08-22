La desgracia los persigue; así falleció el baterista de Enigma Norteño hace 13 años

La escena musical de México sigue lamentando el terrible asesinato de Ernesto Barajas. El nacido en Culiacán fue intervenido por unos hombres que lo balearon mientras estaba en una colonia de Zapopan, Jalisco. Ante eso, la historia se repite con Enigma Norteño, que hace años también sobrevivió a un evento marcado por la violencia, donde su baterista de aquel momento perdió la vida generada por grupos criminales. ¿Qué le pasó a ese integrante?

Te puede interesar - ¿Por qué hay tantos problemas con el género del regional mexicano?

El grupo Enigma Norteño es perseguido por la violencia

Al final del día, el contexto en el que se encuentra el país lastima a muchos sectores de la sociedad, entre ellos los famosos músicos. Ernesto Barajas y la familia de Enigma Norteño sobrevivieron a un atentado que data del 2012. Ese año un grupo delictivo secuestró y posteriormente eliminó al baterista de la banda. Dicha situación evidentemente marcó a los integrantes de la agrupación, que consideraron seriamente dejar de tocar música del regional mexicano.

El nombre de su amigo y compañero era José Baldenegro. En las palabras del propio Ernesto Barajas en ese entonces declaró que no creía lo sucedido, pues se supo que fueron hombres encapuchados que llegaron por este músico y otro acompañante.

“Fue lo más feo que nos ha pasado… Me acuerdo que era un jueves por la mañana. Yo me estaba haciendo una rehabilitación de la rodilla en Culiacán. Me hablaron y me dijeron ‘no nos vamos a ir’ (porque ese jueves en la tarde teníamos salida a Carolina del Norte) ‘es que levantaron a José'”.

¿Cómo superó Enigma Norteño ese hecho trágico en aquel entonces?

Pese a que tenían eventos en Estados Unidos, querían estar al pendiente de su amigo, que horas después fue encontrado muerto. Aunque su intención era estar en el funeral, su gente cercana les dijo que no podían arriesgarse. Al ser un acto con tanta atención mediática, había un riesgo alto de reprimendas de parte de los criminales. Y 13 años después les tocó vivir la violencia en carne viva una vez más, pues hoy tampoco está Ernesto Barajas, muerto el 19 de agosto del 2025.

Seguir leyendo - ¿Como se vivió el funeral de Ernesto Barajas?