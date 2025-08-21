Filtran foto del funeral de Ernesto Barajas

El cantante Ernesto Barajas fue asesinado el pasado martes en una pensión de autos del estado de Jalisco y su familia ya realiza la ceremonia funeraria en privado. Los restos del vocalista de Enigma Norteño son despedidos en una casa funeraria de Guadalajara.

Todo sucedió en el municipio de Zapopan en donde Ernesto Barajas y otro hombre resultaron muertos a causa de un ataque a balazos dentro del lugar. El hecho ha conmocionado una vez más al mundo artístico mexicano ya que en el último tiempo este tipo de hechos fatales se han incrementado.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

¿Cómo fue el último adiós a Ernesto Barajas?

Por decisión de su familia, Ernesto Barajas es despedido en una casa funeraria de Guadalajara en una ceremonia íntima que comenzó en la madrugada de este jueves. El féretro del artista posee una ofrenda floral encima con la frase “Con amor de tu familia”.

En la sala funeraria un cuadro muestra a Ernesto Barajas cantando y con uno de sus brazos en alto. Además, otras ofrendas florales acompañan la ceremonia y es una escena que ya ha tomado estado público. Esto se debe a que en las últimas horas comenzó a circular una fotografía sobre el último adiós al artista.

¿Cuál es la foto filtrada del funeral de Ernesto Barajas?

La primera fotografía que se conoció del funeral del artista asesinado fue publicada por la periodista Claudia Peralta. En su cuenta oficial de Instagram, aparece la imagen del féretro de Ernesto Barajas y la escena descrita anteriormente.

“Sin lugar a dudas la familia Barajas Sillas está viviendo momentos muy tristes y desoladores, además que debió esperar alrededor de 24 horas para que la autoridad correspondiente les entregara los restos de Ernesto y poderse despedir de él”, expresó la periodista junto a la fotografía que muestra cómo se desarrolla el funeral de Ernesto Barajas.