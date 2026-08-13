Graduación de prepa de Cristian Castro: Su presentación musical, fiesta, Verónica Castro como madrina de generación y todos los detalles

Este miércoles 12 de agosto queda marcada como una fecha muy especial para el cantante mexicano Cristian Castro, ya que por unas horas cambió los escenarios por el birrete y la toga para celebrar su graduación de preparatoria a los 51 años, este momento especial lo compartió con su reconocida madre, Veronica Castro.

De acuerdo con información difundida, el intérprete de “Azul” formó parte de la primera generación de PrepaW y fue reconocido como graduado de Honor durante la ceremonia realizada en el Teatro Royal Pedregal de la Ciudad de México.

¿Cómo fue la fiesta de graduación de Cristian Castro?

El festejo para celebrar que concluyó los estudios en preparatoria, estuvo lleno de reconocimientos, música y momentos especiales, como el que se registró cuando se entregaron los diplomas, ya que el artista tomó el micrófono para cantar.

Asimismo, lo que llamó la atención durante la noche, fue la presencia de Veronica Castro, ya que no solo acompañó a su hijo sino que también participó como madrina de honor de la primera generación de egresados de esta institución, ahí mismo, dio un mensaje a los graduados donde reiteró la importancia de estudiar y continuar preparándose.

Tras estas palabras, la actriz sorprendió a los egresados al darles un obsequio único, el cual consistió en un rosario y una vela aromática, según sus palabras estos detalles tiene un gran significado, ya que la veladora representa la luz que iluminara el camino de los jóvenes en esta nueva etapa.

Como lo mencionamos anteriormente, Cristian Castro aprovechó la celebración para consentir a sus compañeros y asistentes con su música por lo que interpretó “Estudiar” acompañado por Abraham Barrera en el piano, en una presentación que terminó funcionando como un homenaje a su madre y a todo el esfuerzo que hubo detrás de este logro.

También se dio tiempo para recordar a sus antiguos compañeros y cantar “Sueños”, tema que dedicó a quienes compartieron con él parte de su etapa escolar.