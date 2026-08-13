Regreso a clases: personaliza los cuadernos con estas etiquetas personalizadas con sus personajes favoritos

Falta poco para que comiencen las clases por lo que muchas familias ya se están preparando para no dejar nada al azar. Algo que no puede faltar son las etiquetas para los cuadernos y libros para poder marcar las pertenencias de los pequeños.

Si bien en las papelerías puedes encontrar estas etiquetas te vamos a contar cómo hacerlas en tu hogar y con el personaje que más prefieras. Para elaborarlas solo necesitas utilizar la IA.

¿Cómo obtener las etiquetas personalizadas?

Los estudiantes quieren marcar su personalidad desde que ingresan al mundo escolar por lo que puedes ayudarlos a obtener lo que más les gusta. A la hora de hacer las etiquetas puedes hacerlo con los personajes que desean.

Ahora te vamos a mostrar algunos diseños de etiquetas que puedes utilizar como base ya que las puedes descargar gratis e imprimir en el tipo de hoja que desees. Algunos de los clásicos son Hello Kitty, Bluey, Stitch y Las Guerreras K-pop, además de otras tendencias como los Labubu o los capibaras.

Si estos no son de tu agrado pues puedes crear los tuyos propios teniendo en cuenta un prompt que puedes copiar y pegar en tu Inteligencia Artificial (Gemini o ChatGPT) para que se cree el diseño de etiquetas que más desees con los personajes favoritos que buscas. Puedes utilizar princesas, superhéroes, animales o lo que más desees para que tengan marcada sus pertenencias.

Las etiquetas son importantes.|IA ChatGPT

El prompt debe decir lo siguiente:

Asume el rol de un diseñador gráfico que diseñará etiquetas para cuadernos; el diseño de incluir seis etiquetas en la misma hoja (con un diseño vertical) distintas ilustradas con (AQUÍ EL PERSONAJE DE TU PREFERENCIA); asegúrate que cada (AQUÍ EL PERSONAJE DE TU PREFERENCIA) tenga diseños diferentes uno del otro. Esta ilustración deberá quedar siempre del lado izquierdo de cada etiqueta.

Puedes agregar lo siguiente: Para acompañar cada ilustración solicitada necesito que agregues los siguientes rubros en forma de lista.

Nombre:

Materia:

Grado:

Profesor(a):

A la hora de imprimir debes tener en cuenta que si quieres que las etiquetas se adhieran por sí solas a los libros, debes elegir papel autoadhesivo, papel autoadherible, papel etiqueta, papel sticker o papel couché adhesivo.