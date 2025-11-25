inklusion logo Sitio accesible
Al Extremo
Nota

Uriel Estrada, conductor de Al Extremo, anuncia con emoción que su esposa está embarazada

En un tierno momento al aire, Uriel Estrada compartió con sus colegas y el público una inesperada noticia que dejó paralizado al foro.

La historia de amor de Uriel Estrada y Paloma Sánchez
Crédito: Instagram Uriel Estrada | Paloma Sánchez / @urielestradatv | @palomasnchez
Dulce Olvera
Al Extremo
Este lunes el conductor de ¡Al Extremo!, Uriel Estrada sorprendió a sus compañeros y televidentes al revelar en pleno programa que él y su esposa, la senadora del PRI Paloma Sánchez, están esperando su primer hijo.

Durante la transmisión Estrada expresó que “Paloma y yo vamos a ser papá y mamá. Nuestra familia crece y por supuesto lo queremos compartir con ustedes, porque ustedes forman parte de nosotros, de nuestro día a día”, ante estas palabras todo el elenco se mostró feliz por su compañero y se reunió para felicitarlo.

Al Extremo | Programa 24 de noviembre del 2025

TV Azteca
[VIDEO] Crece la familia de Al Extremo, la camioneta de transporte público que se estrelló y cobró dos vidas y lo mejor de la séptima Gala de La Granja VIP. ¡Al Extremo!

Más tarde en sus redes sociales el conductor compartió un clip del programa donde la noticia: ¡La familia extrema crece! Paloma Sánchez y Uriel Estrada ¡van a ser papás!, ante esto internautas que se habían perdido el anuncio y los que ya sabían dejaron en los comentarios los mejores deseos para la pareja, así como felicitaciones.

Por su parte, Paloma aseguró que su"bebito, que viene en camino, va a tener a muchas tías y tíos. Gracias por todas sus muestras de cariño, es un bebé muy deseado, anhelado y soñado”.

