Uriel Estrada, conductor de Al Extremo, anuncia con emoción que su esposa está embarazada

Este lunes el conductor de ¡Al Extremo!, Uriel Estrada sorprendió a sus compañeros y televidentes al revelar en pleno programa que él y su esposa, la senadora del PRI Paloma Sánchez, están esperando su primer hijo.

Durante la transmisión Estrada expresó que “Paloma y yo vamos a ser papá y mamá. Nuestra familia crece y por supuesto lo queremos compartir con ustedes, porque ustedes forman parte de nosotros, de nuestro día a día”, ante estas palabras todo el elenco se mostró feliz por su compañero y se reunió para felicitarlo.

Al Extremo | Programa 24 de noviembre del 2025 TV Azteca [VIDEO] Crece la familia de Al Extremo, la camioneta de transporte público que se estrelló y cobró dos vidas y lo mejor de la séptima Gala de La Granja VIP. ¡Al Extremo!

Más tarde en sus redes sociales el conductor compartió un clip del programa donde la noticia: ¡La familia extrema crece! Paloma Sánchez y Uriel Estrada ¡van a ser papás!, ante esto internautas que se habían perdido el anuncio y los que ya sabían dejaron en los comentarios los mejores deseos para la pareja, así como felicitaciones.

Por su parte, Paloma aseguró que su"bebito, que viene en camino, va a tener a muchas tías y tíos. Gracias por todas sus muestras de cariño, es un bebé muy deseado, anhelado y soñado”.