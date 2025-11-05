Así lucen Sasha y Milán, hijos de Shakira: FOTOS

Aunque en estos momentos el tema de Shakira y Gerard Piqué no vive el drama del pasado, en ocasiones salen ciertas notas que avivan el fuego de la polémica. Sin embargo, las noticias más fuertes que han salido en el medio tienen que ver con sus hijos. Por ello, verles de nuevo en mensajes totalmente públicos es digno de destacar. Y es que la cantante y sus hijos vivieron el Halloween en tierras colombianas. He aquí las fotos.

¿Cómo lucen actualmente Sasha y Milán, hijos de Shakira?

La artista sudamericana está viviendo su último tirón de la histórica gira de Las Mujeres Ya No Lloran y precisamente se encuentran en tierras cafeteras. En ese sentido, las fechas les tomaron en plenos festejos de un internacional Halloween. Ante eso, Shack aprovechó para compartir unas imágenes donde junto con amigos celebraron disfrazados de distintos personajes.

Allí, después de mucho tiempo sin observarles, aparecieron los dos hijos fruto del matrimonio de la colombiana con el futbolista retirado, Gerard Piqué. Ambos dejaron atrás todos los comentarios respecto a su final de relación y los medios son los que sacan rumores del vínculo que sostienen en pro de la vida de sus par de hijos.

Por ello, ver a los dos muchachos creciendo y compartiendo este tipo de momentos con su madre (que es con la tutora con la que viven) llena de emoción a sus fanáticos que inmediatamente comentaron alrededor de Sasha y Milán. Y es que en estas fotos se percibe cómo vivieron la algarabía de las fechas en la tierra donde nació su talentosa madre.

¿Cuántos años tienen los hijos de Shakira y Piqué?

Ante un evidente crecimiento de parte de los niños, surge la duda respecto a la edad de ambos. El mayor es Milán, quien ya tiene 12 años, situación por la que ya se le podría llamar adolescente. Mientras que Sasha es el más pequeño y cuenta con 10. En las fotos Milán es el que está disfrazado de conejo y Sasha se mostró con una caracterización vampiresca.