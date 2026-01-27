Hijo de Paulina Rubio NO SE PRESENTÓ a la Corte para testificar a favor de su padre

Este 27 de enero de 2026 se llevó a cabo la audiencia preliminar en la "Family Court" del condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos, en la que la que se determinó si el hijo de Paulina Rubio, Andrea Nicola se presentará a comparecer frente a una Corte.

La audiencia que se realizó virtualmente se conectó Paulina Rubio junto a su abogada Sandra Hoyos, llamando la atención debido a que la cantante no quería activar su cámara durante la sesión. Por su parte, Nicolás Vallejo-Nágera asistió acompañado de sus abogados, con la intención de que la jueza autorice la comparecencia de su hijo Andrea Nicolás para que testifique directamente sobre su deseo de vivir con él en España.

Esta audiencia no fue la declaración del menor en sí, sino un paso procesal para que ambos padres den su consentimiento a que el adolescente hable ante la jueza; si se aprueba, el menor deberá presentarse en los próximos 10 días bajo supervisión, y será la guardiana de la Corte quien se encargue de transportarlo y acompañarlo cuando llegue el momento de su testimonio.

Así fue la audiencia preliminar del caso de custodia contra Paulina Rubio: ¿Qué pasará con su hijo, Andrea Nicolás?

¿Por qué el hijo de Paulina Rubio no vive con ella y ahora están involucrados en un pleito legal?

Tras el divorcio de Paulina Rubio y Colate en 2012, inició una batalla legal por la custodia del menor la cual en su momento la tenía la cantante mexicana, sin embargo, en julio de 2025, un juez en Miami otorgó la custodia temporal del adolescente a Colate, permitiéndole pasar el verano con su familia en España, lo que marcó un cambio en el proceso tras años de la disputa.

La disputa no solo se centra en el derecho a la custodia, sino también por el bienestar del menor, ya que, aparentemente hay presuntos conflictos en la relación entre la cantante y su hijo. Asimismo, se pone en duda el cuidado de Nicolás de 15 años por Paulina Rubio, ya que ha sido señalada como una mujer “errática, alcohólica, adicta y agresiva”, lo que ha provocado que el adolescente viva con ansiedad.