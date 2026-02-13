Filtran nuevo audio de Imelda Tuñón en el que habla de la muerte de Julián Figueroa

Últimamente, el nombre de Imelda Tuñón aparece junto a la palabra “polémica” y es que la artista se mantiene bajo la atenta mirada de los medios de comunicación desde que murió su esposo, Julián Figueroa. Ahora, videos y audios filtrados la ponen nuevamente en el centro de la escena.

Ahora, un nuevo audio filtrado y atribuido a la cantante enciende una nueva polémica ya que se la escucha hablar sobre la muerte de Julián Figueroa. Con una seria acusación contra Maribel Guardia, se puede oír cómo afirma que el deceso se produjo por una sobredosis.

¿Julián Figueroa murió de sobredosis?

En el audio difundido recientemente se escucha la voz de Imelda Tuñón señalando que cuando su esposo murió llegó Maribel Guardia junto a su sobrina Maribel y luego lo hicieron Verónica Bastos y su esposo Alexis Núñez. En este punto, afirma que comenzaron a negociar con los policías “para que no se haga la autopsia o necropsia para que no salga que tiene sustancias en el sistema y que tiene puesto un parche de naltrexona”.

De esta manera, la artista revela que Julián Figueroa murió de una sobredosis y no de un infarto fulminante. “A mí no me preocupa porque yo realmente no estuve involucrada. Yo vi, estuve ahí, me tenían sentada pero no pude decir nada”, se escucha decir a Imelda Tuñón.

Fuerte acusación contra Maribel Guardia

El audio filtrado pone nuevamente en el centro de la polémica a Maribel Guardia ya que, según se escucha, habría sido ella la que pagó a los policías tras la muerte de su hijo. “La que sacó los 300 mil pesos para pagar a los policías fue Maribel y el que habló para que tuvieran que pagar menos fue Alexis Núñez con su esposa Verónica Bastos”, afirma Imelda Tuñón.

La artista hace referencia a la cremación del cuerpo de Julián Figueroa al indicar que, tras el pago a los policías, “taparon ese tema y lo mandaron directo al crematorio”, decisión que habría tomado Maribel Guardia.

Ahora, el audio ha sembrado un nuevo capítulo en esta polémica historia que, por ahora, no ha tenido declaraciones de ninguna de las personas nombradas.

